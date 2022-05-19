103 su sporcusu 19 Mayıs'ı Haliç'te Türk bayrakları açarak kutladı - Haberler

Haliç'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için bir araya gelen 103 su sporcusu denizde Türk bayrakları açarak renkli görüntüler oluşturdu.

Eyüpsultan Belediyesi ve Türkiye Kürek Federasyonunun organize ettiği etkinlikte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 103. yıl dönümü dolayısıyla 103 su sporcusu Haliç kıyısında buluştu.

Kanolarla denize açılan sporculara Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve diğer katılımcılar, bindikleri tekneyle eşlik etti.

Sporcular, açtıkları Türk bayraklarıyla renkli görüntüler oluşturdu. Etkinlik kortejin Karaköy'e varmasıyla sona erdi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Haliç'te su sporlarını aktif hale getirmek istediklerini belirterek, "Artık su sporlarının Haliç'le tam olarak buluşması gerekiyor. Bugün de bir başlangıç olsun" dedi.