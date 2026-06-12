Atatürk'ün elini öptüğünü belirten 101 yaşındaki Hacer Akdoğan'a sürpriz doğum günü

AMASYA'da yaşayan Hacer Akdoğan'a, (101) AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun ve beraberindeki heyet tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Çocukluk yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü gördüğünü ve elini öptüğünü anlatan Akdoğan, o günleri unutamadığını söyledi.

AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun, beraberindeki Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Aşık ve Kadın kolları Başkanı Mesudiye Altun Gürlevik ile birlikte 101'inci yaş gününü kutlayan Hacer Akdoğan'ı evinde ziyaret etti. Doğum günü pastasının kesildiği ziyarette Akdoğan'a çiçek takdim edildi. 12-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında gerçekleştirilen ziyarette konuşan Hacer Akdoğan, çocukluk yıllarında Atatürk'ü gördüğünü belirterek, "Atatürk Amasya'ya geldiğinde yanına yaklaşmıştık. Elini öpmüştüm" dedi.

Atatürk'ün Amasya'ya gelişine tanıklık eden son kuşaklardan biri olan Akdoğan'ın anılarını dinleyen İl Başkanı Galip Uzun ise daha önce hastanede ziyaret ettiği Akdoğan'a verdiği sözü yerine getirdiğini söyledi. Uzun, "Hacer teyzemizi bugün evinde ziyaret ettik. Hastanede kendisiyle görüştüğümüzde Atatürk'ün elini öptüğünü anlatmıştı. Ben de iyileşip evine döndüğünde kendisini ziyaret edeceğimize söz vermiştim. Sağlığına kavuştuğunu öğrenince sözümüzü yerine getirdik. Hem tarihi hatıralarını dinledik hem de sürpriz doğum günü kutlaması yaptık. Teyzemizin kimliği burada, hicri olarak 1341. Bu tarihi resmi kayıtlara çevirdiğimizde 101 yaşına yani 1925 yılı oluyor ve ailesinden doğum günü olduğu bilgisini aldık. Biz de 101'inci yaşını resmi kayıtlara göre bilinen 101'inci yaşını kutladık. Allah sağlık, afiyet versin diliyorum" diye konuştu.

Hacer Akdoğan'ın aynı adı taşıyan gelini Hacer Akdoğan da sürpriz ziyaret nedeniyle duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bugün kayınvalidemin doğum günüydü. Galip Bey hastanede ziyaret ettiğinde söz vermişti. Bugün sözünü tuttu, pasta getirdi. Kendisi de çok mutlu oldu, biz de mutlu olduk. Kayınvalidem 7-8 yaşlarındayken Atatürk'ü görmüş ve elini öpmüş. O günleri her zaman anlatır, Atatürk'ü görmüş olmaktan büyük mutluluk duyardı" ifadelerini kullandı.

Doğum günü pastasının kesilmesinin ardından İl Başkanı Galip Uzun ve beraberindeki heyet, Hacer Akdoğan'a sağlıklı ve huzurlu bir ömür dileyerek ziyareti sonlandırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı