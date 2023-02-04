100 lira verdiği yaşlı adamın kafasında 6 adet yumurta kırdı, çevredekiler de alkışladı

Sosyal medyada yayılan bir video, kullanıcıların tepkisini çekti. Görüntülerde bir genç, sokak ortasında yaşlı bir adamın başında 100 TL karşılığında 6 adet yumurta kırdı.

Sosyal paylaşım platformlarında gündem olan videolara bir yenisi daha eklendi. Sokakta para karşılığında insanlara istediklerini yaptırıp videoya alan bir genç, bu kez yaşlı bir adamla anlaştı.

KAFASINDA 6 YUMURTA KIRDI

"Eğer kafanızda yumurta kıramama izin verirseniz 100 TL sizin olur" diyen genç, yaşlı adamın kafasında 6 yumurta kırdı. Çevredeki vatandaşların da yaşananlar karşısında gülüp alkış tutmaları dikkat çekti.

TEPKİ ÇEKTİ

O anlara ilişkin video, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları duruma tepki gösterirken kimileri gencin, dedesi yaşındaki adamı küçük düşürmesine sinirlendi. Kimileri ise yaşlı adamın paraya ihtiyacı olabileceğini belirtti.