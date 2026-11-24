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İfade özgürlüğünü savunan yazar kuruluşu PEN America'nın İsrail konusundaki duruşunu eleştiren 100'den fazla yazar, PEN America'ya alternatif bir kuruluş oluşturduklarını açıkladı.

The New York Times'ın haberine göre, PEN America'nın tutumunu eleştiren 100'den fazla yazar harekete geçti.

Buna göre yazarlar, PEN America'ya alternatif olarak bağımsız hareket edecek "PEN Writes US"i kurduklarını açıkladı.

Açıklamada ayrıca, PEN International'ın Eylül 2027'de düzenlenecek kongresinde ağa tam üye olmak için girişimde bulunulacağı kaydedildi.

"PEN Writes US"in kurucu üyelerinden ve temmuzda PEN America'nın başkanlığından istifa eden Dinaw Mengestu ise yeni oluşumun kurulmasında PEN America'nın İsrail'e ilişkin tutumundan duyulan rahatsızlığın büyük ölçüde etkili olduğunu belirtti.

Mengestu yeni oluşumun ayrıca, PEN America'nın son yıllarda savunuculuk faaliyetlerinin kapsamını genişletmesi nedeniyle nüfuzlarını kaybettiklerini düşünen bazı yazarların memnuniyetsizliğini de yansıttığını söyledi.

PEN America'da görüş ayrılıkları

Çok sayıda yazar ve aktivist, İsrail'i eleştirmekte "isteksiz" davrandığı ve Filistinli yazarların haklarını yeterince savunmadığı gerekçesiyle PEN America'ya yönelik rahatsızlıklarını dile getiriyordu.

Görüş ayrılıkları, PEN America'nın temmuzda Yahudi ve İsrailli yazarların giderek artan bir dışlanmaya maruz kaldığını öne süren bir makale yayımlamasının ardından derinleşmişti.

Mengestu, PEN America'nın söz konusu makalede kültürel boykotlara karşı tutumunu eleştirerek başkanlık görevinden istifa etmişti.

Kaynak: AA