'10 Yıllık Husumet' İddiasıyla Cinayet

Güncelleme:
Ankara'da Uğur Balkoca, 10 yıllık husumet nedeniyle bacanağı Jandarma Uzman Çavuş Emre Bozkurt'u öldürdükten sonra intihar etti. Olayla ilgili olarak aile yakınları gözyaşı dökerken, olaya karışanlar arasında uzun süredir devam eden bir anlaşmazlık olduğu belirtiliyor.

'10 YILLIK HUSUMET' İDDİASI

Ankara'da bacanağı Jandarma Uzman Çavuş Emre Bozkurt'u tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son veren Uğur Balkoca'nın, cinayeti aralarında 10 yıldır süren husumet nedeniyle işlediği ileri sürüldü. Olayın ardından Emre Bozkurt'un yakınları, gözyaşı döktü. Orhan Karakoç, "Bildiğim kadarıyla olaya karışınlar, bacanakmış. Aralarında problem varmış. Vurulan jandarma personeliymiş. Saldırgan da olayın ardından buraya gelip, intihar etmiş" dedi. Melih Arslan ise "Sabah olay yerine geldiğimiz polisin bölgeyi kapattığını gördük. İçeriye girmemize izin verilmedi. Bacanaklar arasında 10 senelik bir husumet olduğunu duyduk" diye konuştu.

Umutcan ÖREN-Mikail KARAMAN/ANKARA,

