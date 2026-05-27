10 yıldır aranan cinayet zanlısı "yüz tanıma" kameraları sayesinde yakalandı

Muş'ta 2016'da işlediği cinayet nedeniyle 10 yıldır aranan firari Faruk S., Erzurum'da yüz tanıma sistemli kameralar sayesinde tespit edilerek yakalandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün "Gözcü Takip Projesi" kapsamında kent genelinde birçok noktaya yerleştirilen yüz tanımlama sistemli kameralar, arananların yakalanmasında ekiplerin işini kolaylaştırıyor.

Söz konusu kameralar, güvenlik güçlerinin veri tabanındaki fotoğraflarıyla anlık görüntülerle karşılaştırma yapıyor.

Eşleşme durumunda sistem ekiplere aranan kişinin kameralarca tespit edildiğine dair otomatik bildirim gönderiyor.

Bu kapsamda 2016'nın mayıs ayında Muş'ta cinayet işleyen ve o günden beri aranan Faruk S. (45), Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde yüz tanıma sistemli kameralarca tespit edildi.

Akıllı kameraların bildirimi sonrası ekipler harekete geçerek Faruk S'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Erzurum Şehir Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca Ağrı nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen zanlının, Patnos İlamat ve İnfaz Bürosunca "kan gütme saikiyle öldürme" suçundan arandığı, bu suça ilişkin 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Talha Koca
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

