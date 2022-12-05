10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar şüphelisine linç girişimi

DİYARBAKIR'da F.A., (10) isimli Suriyeli kız çocuğunu ceviz vererek kandırıp, metruk yapıya götürdükten sonra cinsel istismar girişiminde bulunduğu mahalleli tarafından fark edilen S.Ç. (24), darbedilip, polise teslim edildi. Darbedilme anları cep telefonu, mahalle halkının kurtardığı küçük kıza su vermesi ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'ndeki tek katlı metruk yapıda meydana geldi. S.Ç., iddiaya göre yolda gördüğü Suriyeli F.A. adlı kız çocuğunu, ceviz vererek kandırdı. Bir süre F.A.'yı yanında yürüten S.Ç., bulduğu metruk haldeki tek katlı evin içerisine girdi. F.A.'ya cinsel istismar girişiminde bulunan S.Ç.'yi fark eden mahalleli toplanıp yapıya girdi. F.A.'yı kurtaran mahalleli daha sonra S.Ç.'yi dışarıya çıkarıp, darbetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Mahallenin elinden kurtarılan S.Ç., polis ekiplerince zırhlı araca bindirildi. Gözaltına alınan şüpheli S.Ç.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. F.A. da Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim edildi. S.Ç.'nin darbedildiği o anlar cep telefonu kamerasına, mahalleli tarafından kurtarılan ve markete götürülen F.A.'ya su verilmesi de güvenlik kamerasına anbean yansıdı.