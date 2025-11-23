Haberler

10. Uluslararası Dini Araştırmalar ve İnsani Sempozyumu Şam'da Başladı

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslihatgüzarı Burhan Köroğlu, 10. Uluslararası Dini Araştırmalar ve İnsani Sempozyumu'nun Şam'da düzenlenmesinin anlamlı olduğunu belirtti. Sempozyum, Türkiye ve Suriye'den katılımcıları bir araya getirirken, Biladüşşam bölgesindeki ilmi faaliyetlerin barışa katkı sağlamasına vurgu yapıldı.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu, 10. Uluslararası Dini Araştırmalar ve İnsani Sempozyumu'nun Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenmesinin "çok anlamlı" olduğunu belirterek, "Bu yılki temanın Biladüşşam bölgesindeki ilmi faaliyetlerin insanlığa ve barışa katkısı olması da ayrı bir anlam taşıyor." dedi.

Suriye'nin Şam Üniversitesinde uzun bir aradan sonra ilk kez düzenlenen 10. Uluslararası Dini Araştırmalar ve İnsani Bilimler Sempozyumu, Türkiye ve Suriye'den katılımcılar ile farklı ülkelerden akademisyenleri bir araya getirdi.

Türkiye'nin Şam Geçici Maslahatgüzarı Köroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejimin devrilmesinin ardından Suriye'de tüm kurumlarla çalışmaya başlandığını söyledi.

Sempozyumun Şam'da yapılmasının "çok anlamlı" olduğunu vurgulayan Köroğlu, Konya Belediyesi ve Türk üniversitelerinin uzun yıllardır destek verdiği organizasyonu bu yıl Şam'da düzenleme kararı aldıklarını belirtti.

Köroğlu, "Suriyeli kardeşlerimize her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Bilimsel toplantıların artmasının büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz. Bu yılki temanın Biladüşşam bölgesindeki ilmi faaliyetlerin insanlığa ve barışa katkısı olması da ayrı bir anlam taşıyor." dedi.

Büyükelçi Köroğlu, sempozyumda yapılan konuşmaların kısa sürede bir kitapta toplanmasını temenni ettiklerini söyledi.

"Sempozyumun 11'incisini Gazze'de düzenlemeyi hedefliyoruz"

Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zülfikar Zahit Çiftçi, sempozyumun uzun aradan sonra Şam'da yapılmasının hem maddi hem manevi olarak önemli olduğunu dile getirdi.

Çiftçi, geçen yıl Konya'da Gazze temasıyla düzenlenen sempozyumda, 10'uncu sempozyumun Şam'da, 11'incisinin ise Gazze'de düzenleneceğini deklare ettiklerini hatırlattı.

Sempozyumun 11'incisini Gazze'de düzenlemeyi umut ettiklerini belirten Çiftçi, "10 ülkeden 89 katılımcının bildirileriyle iki günlük yoğun bir program olacağını" ifade etti.

Müslüman ve gayrimüslim akademisyenlerin katıldığı bu sempozyumun Türkiye- Suriye ilişkilerine katkı sağlayacağına inandığını vurgulayan Çiftçi, organizasyona destek veren Konya Büyükşehir Belediyesi, TİKA, Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye'den 10 üniversiteye teşekkür etti.

"Şam medeniyetimizin kalbi; bu sempozyum yeniden ihya sürecine katkı sunacak"

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Başkanı Dr. Sami Bayrakcı, Şam'da böyle bir toplantı düzenlemekten duydukları memnuniyeti dile getirerek şehrin kadim bir ilim ve medeniyet merkezi olduğunu vurguladı.

Şam'ın medeniyetlerin kalbi olduğunu ifade eden Bayrakcı, "Aylar süren hazırlıkların ardından bakanlarımızı, belediye başkanlarımızı, milletvekillerimizi ve büyükelçilerimizi ağırladığımız bu sempozyumu icra ediyoruz." dedi

Bayrakcı, sempozyumda dünyanın farklı ülkelerinden gelen akademisyenlerle Şam'ın yeniden ihyası ve imarının konuşulacağını belirterek, " Sempozyum, Suriye'nin yeniden inşa sürecinde atılacak adımlara katkı sunacak. Suriye bizim kalbimiz. Bu kardeşlik büyüyerek devam edecek. Bu sürece küçük de olsa bir katkımız olursa ne mutlu bize." diye konuştu.

Bugün Şam'da başlayan "Biladüşşam'ın İlmi ve Siyasi Mirası ile Medeniyetler Arası Birlikte Yaşama Üzerindeki Etkisi" başlıklı sempozyum, 24 Kasım'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
