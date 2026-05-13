10. Uluslararası Bodrum Caz Festivali "Caz evrenseldir" temasıyla yapılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle 15-28 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek 10. Uluslararası Bodrum Caz Festivali, 'Caz evrenseldir' temasıyla müzikseverleri buluşturacak. Festival, konserler ve söyleşilerin yanı sıra çeşitli kültürel etkinliklerle dolu kapsamlı bir program sunacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bodrum'un farklı noktalarında gerçekleştirilecek festivalde, konserlerden söyleşilere, sergilerden özel projelere uzanan geniş bir program sanatseverleri bekliyor.

Bodrum'un çeşitli kültür-sanat mekanlarında gerçekleştirilecek festival, 14 gün boyunca caz müziğin önemli isimlerini sanatseverlerle bir araya getirecek.

Bodrum Caz Festivali, yalnızca sanatsal bir etkinlik olmanın ötesinde, farklı kültürleri müzik aracılığıyla buluşturan uluslararası bir platform niteliği taşıyor.

Festivalin bu yıl Dünya Caz Ağı (WJN) üyeliğine kabul edilmesi uluslararası görünürlüğünü güçlendirirken Avrupa Festivaller Birliği tarafından verilen "EFFE Etiketi" de organizasyonun kültür-sanat alanındaki uluslararası konumunu pekiştirdi.

Rodos ve Güney Ege Uluslararası Caz Festivali ile 8 yıldır sürdürülen kardeş festival işbirliği sayesinde Türkiye ile Yunanistan arasındaki kültürel bağların güçlenmesine katkı sunan festival, Ege bölgesinde sürdürülebilir bir sanat ve kültür platformu olarak öne çıkıyor.

Festival ödül töreniyle başlayacak

Festivalin açılışı 15 Haziran'da Very Chic Bodrum'da düzenlenecek basın açılışı, plaket töreni ve kokteyl ile yapılacak.

Açılış gecesinde Dilek Sert Erdoğan Hammond Band ile Yavuz Darıdere sahne alacak. Festival boyunca Şenay Lambaoğlu, Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars, Fahir Atakoğlu, Esra Üçcan Quartet, Monika Bulanda Quartet ve Bilal Karaman'ın da yer aldığı isimler müzikseverlerle buluşacak.

Festival kapsamında ayrıca "Caz Tarihi", "Yeni Başlayanlar İçin Caz" ve "Caz evrenseldir" başlıklı söyleşiler ile dijital sergi etkinlikleri de gerçekleştirilecek.

Festival programı ve bilet bilgilerine Caz Derneği'nin sosyal medya hesapları ile internet adresleri üzerinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
