Haberler

Bakan Yerlikaya'dan Kanarya Adaları açıklarındaki kokain operasyonuna ilişkin paylaşım

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İspanya'nın Kanarya Adaları açıklarında ele geçirilen 10 ton kokainle ilgili Türkiye'de 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonda, 13 mürettebattan 4 Türk ve diğer uyruklardan kişiler gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İspanya'nın Kanarya Adaları açıklarında 10 ton kokain ele geçirilen gemiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye'de 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Uluslararası sularda seyir halindeyken bir gemiye İspanya güvenlik birimlerince düzenlenen operasyonda aralarında 4 Türk, bir Sırp, bir Macar ve 7 Hint uyruklu olmak üzere toplam 13 mürettebat gözaltına alınmış, 10 ton kokain ele geçirilmişti. Söz konusu operasyonla bağlantılı olduğundan şüphelenilen şahısların yakalanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam eden çalışmalar sonucu, İstanbul merkezli Mersin, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Hatay'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheliyi yakaladık. İstanbul Emniyet Müdürümüzü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, kahraman polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum.?"

Yerlikaya'nın paylaşımında, operasyona ilişkin görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi

Suriye'de harita bir kez daha değişti! Rakka da temizlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Dolandırıldım' diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava

Dünyanın en zengin insanı "dolandırıldım" deyip mahkemeye koştu
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı
Menzil lideri İzmir'e geldi, oluşan kalabalık dikkat çekti

Yer: İzmir! Ziyarete gelen isim için oluşan kalabalık dikkat çekti
Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi

Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi
'Dolandırıldım' diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava

Dünyanın en zengin insanı "dolandırıldım" deyip mahkemeye koştu
Hande Erçel Suudi Arabistan'daki ödül töreninde Arapça konuştu

Şıklığı kadar sahneye çıktığında yaptığı hareketle törene damga vurdu
Afrika Uluslar Kupası'nda final heyecanı

Mane mi yoksa En-Nesyri mi? Afrika'nın en büyüğü bu akşam belli oluyor