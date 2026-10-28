Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

10 şüpheliye gözaltı kararı verildi, İstanbul'da kara para soruşturması sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında, şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddiasıyla 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İstanbul'da, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler yapıldığı, bu paranın yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Alman vatandaşı K.P. ve M.B'nin yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirdiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, müştekilerin, "80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği", "1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği" ve "1,5 milyon avro tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulundukları ifade edilmişti.

TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yönlendirileceği ve soruşturma işlemlerinin devam edeceği açıklanmıştı.

Soruşturma kapsamında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Murat Ağırel, Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Emir Sarıgül tutuklanmış, Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamındaki bir diğer operasyonda yakalanan Çağlar Sezgin, Cihan Tunç ve Ümit İlker Avcı tutuklanmış, Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Devam eden soruşturmada, Sofu Altınbaş, Ramazan Argün ve İbrahim Avcı'nın da tutuklanmasına karar verilmişti.

Kaynak: AA
Bu haber 64 sitede yayınlandı.
İsrail'de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog'dan açıklama: Başka seçim olmamalı

İsrail'de son durum ne? Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Motosikletle düşüp boynu kırıldı, felç kaldı! Emirhan Beşer yaşadıklarını iki kitapta anlattı

Motosikletten düştü, boynu kırıldı! Sürücülere kan donduran uyarı
Bodrum'da kırmızı ışıkta motokuryeyi darp ettiler! İki saldırgana 360 bin lira ceza

Kırmızı ışıkta kuryeyi yere serdiler! Faturası ağır oldu
Otomobille çarpışan motosikletlinden beklenmedik hareket

Kazadan yaralı kurtuldu, sonrasında yaptığına bakın
Bengü’den evliliğine dair itiraf: Başarısız oldum

Bengü’den evliliğine dair itiraf: Başarısız oldum
Destici'den 29 Ekim öncesi dikkat çeken sözler! 'Cumhuriyet adına millete zulüm yaşatıldı'

Destici'den 29 Ekim öncesi dikkat çeken sözler! "Cumhuriyet adına..."
İspanya'da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64'e yükseldi

İspanya'daki tren kazasında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı arttı
Bir dönemin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş büyüdü: 12 yaşına geldi

Bir dönemin Çakıl Bebek’i Nisan'ın son hali ortaya çıktı