10 Kasım'da Atatürk Anması

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şener, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. yılında rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Milletin azim ve kararlılığıyla yürütülen kurtuluş mücadelesinin Atatürk'ün önderliğinde kazanıldığını kaydeden Şener, şu ifadeleri kullandı:

"Atatürk'ün en büyük emaneti olan Cumhuriyet, milletimizin ortak eseri ve en büyük gurur kaynağıdır. Bizler de bu emaneti köklerinden aldığı milli ve manevi değerlerle güçlendirerek geleceğe taşımakla sorumluyuz."