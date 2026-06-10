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İçişleri Bakanlığından 10 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

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İçişleri Bakanlığı, 10 ilde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini duyurarak sarı kodlu uyarı yaptı. Vatandaşlar sel ve su baskınına karşı tedbirli olmaya çağrıldı.

İçişleri Bakanlığı, 10 il için sağanak nedeniyle "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Buna göre, Kastamonu ve Çankırı çevreleri ile Bolu'nun doğu, Karabük'ün güney kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Gümüşhane ve Ardahan çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve Kars'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
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