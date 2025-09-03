10 günlük bebek, babasının kucağındayken 5. kattan düşerek can verdi

Artvin'in Arhavi ilçesinde babasının kucağından kayarak 5. kattaki balkondan düştüğü iddia edilen 10 günlük bebek, hayatını kaybetti.

10 GÜNLÜK BEBEK, 5. KATTAN DÜŞTÜ

Alınan bilgiye göre, Boğaziçi Mahallesi'nde G.T, babası B.T'nin kucağından kayarak 5. kattan düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve 10 gün önce dünyaya geldiği öğrenilen kız bebek, yaşamını bitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.