10 günlük bebek, babasının kucağındayken 5. kattan düşerek can verdi
Artvin'in Arhavi ilçesinde 10 günlük bir bebek, babasının kucağından kayarak 5. katta bulunan balkondan düştü ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Artvin'in Arhavi ilçesinde babasının kucağından kayarak 5. kattaki balkondan düştüğü iddia edilen 10 günlük bebek, hayatını kaybetti.
10 GÜNLÜK BEBEK, 5. KATTAN DÜŞTÜ
Alınan bilgiye göre, Boğaziçi Mahallesi'nde G.T, babası B.T'nin kucağından kayarak 5. kattan düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve 10 gün önce dünyaya geldiği öğrenilen kız bebek, yaşamını bitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel