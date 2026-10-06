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10. Altın Manolya Shanghai Uluslararası Kukla Sanatı Haftası Shanghai'da başladı

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10. Altın Manolya Shanghai Uluslararası Kukla Sanatı Haftası Shanghai'da başladı
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10. Altın Manolya Shanghai Uluslararası Kukla Sanatı Haftası, Çin'in doğusundaki Shanghai'da pazartesi günü başladı. "Dünyayı Gör, Seni ve Beni Gör, Geleceğin Tadını Çıkar" temalı etkinlik renkli anlara sahne oldu.

SHANGHAİ, 6 Ekim (Xinhua) -- 10. "Altın Manolya" Shanghai Uluslararası Kukla Sanatı Haftası pazartesi günü Çin'in doğusundaki Shanghai'da başladı.

"Dünyayı Gör, Seni ve Beni Gör, Geleceğin Tadını Çıkar" temasıyla düzenlenen etkinlik renkli anlara sahne oldu.

Kaynak: Xinhua
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