10. Altın Manolya Shanghai Uluslararası Kukla Sanatı Haftası Shanghai'da başladı

10. Altın Manolya Shanghai Uluslararası Kukla Sanatı Haftası Shanghai'da başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
10. Altın Manolya Shanghai Uluslararası Kukla Sanatı Haftası, Çin'in doğusundaki Shanghai'da pazartesi günü başladı. "Dünyayı Gör, Seni ve Beni Gör, Geleceğin Tadını Çıkar" temalı etkinlik renkli anlara sahne oldu.
SHANGHAİ, 6 Ekim (Xinhua) -- 10. "Altın Manolya" Shanghai Uluslararası Kukla Sanatı Haftası pazartesi günü Çin'in doğusundaki Shanghai'da başladı.
"Dünyayı Gör, Seni ve Beni Gör, Geleceğin Tadını Çıkar" temasıyla düzenlenen etkinlik renkli anlara sahne oldu.
Kaynak: Xinhua