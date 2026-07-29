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1. Ordu Komutanı Orgeneral Ersay'dan Vali Sezer’e ziyaret

1. Ordu Komutanı Orgeneral Ersay'dan Vali Sezer’e ziyaret
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1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, Edirne Valisi Yunus Sezer’i ziyaret etti.

1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilikte gerçekleştirilen ziyarette, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk de yer aldı.

Ziyarete, Edirne Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu ile 9. Hudut Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Ertuğrul Eker de eşlik etti.

Kaynak: AA
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