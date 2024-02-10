1 metre 35 santimetre boyundaki Saadet, her şeye rağmen zorlukları aşıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yaşayan 1 metre 35 cm boyundaki 21 yaşındaki Saadet Bayazıt, yaşadığı zorluklara rağmen sosyal hayatında aktif olarak insanlara örnek oluyor.

Laron Tipli Gelişme Geriliği hastalığıyla mücadele eden 21 yaşındaki Saadet, yaşadığı zorluklara rağmen çalışarak hayata tutunmaya çalışıyor. Kahramanmaraş'ta deprem sonrasında da evde kapalı kalmayıp birçok etkinliklere katıldığını söyleyen Bayazıt, katılım sağladığı kitap kafede, çay servisi yapıyor, masayı siliyor, müşterileri karşılıyor.

Boyundan dolayı hayatında yaşadığı zorlukları kendi başıma aşmaya çalıştığını söyleyen Bayazıt,"Bu konuda aileme dahi zorluk çıkarmıyorum" dedi.

Sosyla yaşamda aktif oldukça çok mutlu olduğunu söyleyen Bayazıt, "Ben 1 metre 35 cm boyundayım. Depremden sonra da evde kapalı kalmadım. O süreçte de hep dolaştım. Kitap kafeye geliyorum. Eski yerleri depremde yıkıldı ama ben şuan buraya geliyorum. Burada arkadaşlarımla birlikte vakit geçiriyorum. Burada çay kahve içiyoruz. Elimden geldiğince onlara yardımcı oluyorum. Bir şeyler yaptıkça sosyal oldukça çok mutlu oluyorum" diye konuştu.

Bayazıt, boyumdan dolayı zorlandığı zamanlar olduğunu dile getirerek, "Ama her işimi kendim yapmaya çalışıyorum. Bu konuda aileme zorluk çıkarmıyorum. Kendi işimi kendim halletmeye çalışıyorum. Çok zorlandığım konu ise eşyalar konusunda oluyor. Bardak, tabak falan almak istiyorum ama boyum yetişmediği için alamıyorum. Tabi o sorunu da sandalye alarak çözmeye çalışıyorum. Benim gibi olan insanlara buradan tavsiyem, kendilerini eve kapatmasınlar bol bol gezmelerini tavsiye ediyorum" dedi.