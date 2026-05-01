1 Mayıs'ta Beşiktaş'ta güvenlik önlemleri sürüyor

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Hadican EROL/İSTANBUL, - 1 MAYIS Emek ve Dayanışma Günü'nde Beşiktaş'ta da güvenlik önlemleri alındı. Trafik akışı devam ederken, sabah saatlerinde yağmurun da etkisiyle sokaklar ve Beşiktaş Meydanı boş kaldı.

Beşiktaş Meydanı ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren ulaşımda aksama yaşanmadı. Trafik akışı devam ederken, güvenlik önlemleri kapsamında polis ekiplerinin belirli noktalarda bekleyişini sürdürüyor. Akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran yağmur ulaşıma herhangi bir aksamaya neden olmadı.

