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1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 38 kişi tutuklandı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde gösteriler sırasında polise saldıranlarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 65 şüpheliden 38'inin tutuklandığını, 27'si hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde gösteriler sırasında polise saldıranlarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 65 şüpheliden 38'inin tutuklandığını, 27'si hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde önceden duyurulmasına rağmen, Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruplara müdahale sırasında polislere saldıranlar hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını hatırlattı.

Soruşturma kapsamında 65 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisini paylaşan Tunç, "38 şüpheli 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na Muhalefet', 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' ve 'Kamu Görevlisine Direnmek' suçlarından tutuklanmıştır. 27 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir." açıklamasını yaptı.

Tunç, "Ülkemizin huzurunu, milletimizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik olaylar asla amacına ulaşamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Yılmaz Tunç 1 Mayıs Politika Güncel Haberler

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