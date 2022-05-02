1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde polis göstericilere müdahale etti - Haberler

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde polis göstericilere müdahale etti

AA - Lucas Aguayo Araos - Güncel
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Toplanan grup Polislerin güvenlik önlemleri alması Polis ile göstericiler arasında arbede yaşanması Güvenlik güçlerinin göstericilere su sıkması Güvenlik güçlerinin göstericileri göz altına alması SANTİAGO - Latin Amerika ülkesi Şili'nin başkenti Santiago'da, 1...

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Toplanan grup

Polislerin güvenlik önlemleri alması

Polis ile göstericiler arasında arbede yaşanması

Güvenlik güçlerinin göstericilere su sıkması

Güvenlik güçlerinin göstericileri göz altına alması SANTİAGO - Latin Amerika ülkesi Şili'nin başkenti Santiago'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla gösteri düzenlendi. Polis, göstericilere müdahale etti.

AA / Lucas Aguayo Araos - Güncel

Güvenlik Önlemleri, 1 Mayıs, Polis, Şili, Güncel, Haberler

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