1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde polis göstericilere müdahale etti
AA - Lucas Aguayo Araos - Güncel
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Toplanan grup Polislerin güvenlik önlemleri alması Polis ile göstericiler arasında arbede yaşanması Güvenlik güçlerinin göstericilere su sıkması Güvenlik güçlerinin göstericileri göz altına alması SANTİAGO - Latin Amerika ülkesi Şili'nin başkenti Santiago'da, 1...
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
Toplanan grup
Polislerin güvenlik önlemleri alması
Polis ile göstericiler arasında arbede yaşanması
Güvenlik güçlerinin göstericilere su sıkması
Güvenlik güçlerinin göstericileri göz altına alması SANTİAGO - Latin Amerika ülkesi Şili'nin başkenti Santiago'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla gösteri düzenlendi. Polis, göstericilere müdahale etti.
AA / Lucas Aguayo Araos - Güncel