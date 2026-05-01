1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü... Disk, Tmmob, Kesk ve Ttb'nin Kadıköy Mitingi: "Baskıların Değil, Gerçek Bir Demokrasinin Olduğu Bir Ülke İstiyoruz"

Haber: Esra TOKAT - Kamera: Yasin KABADAYI

(İSTANBUL) - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) çağrısıyla Kadıköy İskele Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla miting düzenledi. KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, "Bizler yasakların, baskıların değil, gerçek bir demokrasinin olduğu bir ülke istiyoruz ve bugün burada sadece talep etmek için değil, ortak bir iddiayı haykırmak için 1 Mayıs alanlarında toplandık" dedi.

Sabahın erken saatlerinde Kadıköy'de yoğun güvenlik önlemleri alındı. Haydarpaşa Numune Hastanesi önünde saat 10.00'da bir araya gelen DİSK, TMMOB ve KESK miting alanına yürüdü. Kortej, saat 12.30'da miting alanına ulaştı. KESK ve bağlı sendikalar ise Söğütlüçeşme'de buluşarak miting alanına ulaştı.

Mitinge katılan yurttaşlar, "Yaşasın 1 Mayıs", "Dünya yerinden oynar işçiler birlik olsa" ve "İşçiler birleşir, bu düzen değişir" sloganlarını attı. Mitingte "Halkın ekmeğidir adalet", "Emeğin hakkı için birleşelim, değiştirelim", "Kadın emeğine güvence", "Sosyalizm de ısrar, insan olmakta ısrar", "Gelirde adalet, vergide adalet", "Emek kazanacak, Türkiye kazanacak", "Şüpheli kadın ölümleri aydınlatılsın", "İşçiler birleşin, iktidara yerleşin", "Rojin için adalet" ve "Savaşlara, NATO'ya, emperyalizme, burjuvaziye geçit yok" şeklinde döviz ve pankartlar taşındı.

"Ruhi Su Dostlar Korosu'nun" sahnesiyle başlayan mitinge, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncel Bakırhan ve İBB Başkan Vekili Nuri Aslan da katıldı."

"Güvencesiz işlerde uzun saatler boyunca ölümüne çalışmaya son vereceğiz"

Mitingte konuşan KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, şunları söyledi:

"Bugün burada savaşın, sömürünün ve adaletsizliğin karanlığına karşı yeryüzünün dört bir yanında olanlarla alanlarda dolu alanları dolduran milyonlarla aynı umut ve kararlılıkla buluştuk. Bugün burada da yalnız değiliz geçmişin direnişi, bugünün mücadelesi ve yarının düşleriyle yan yanayız. Bu düşü bizimle paylaşan ülkemizin 93 noktasında 1 Mayıs alanlarını dolduran yoldaşlarımızla işçilerle, emekçilerle, kadınlarla, gençlerle birlikteyiz. Dünyanın emekçileriyle, işçilerle, işçileriyle yan yanayız ve bizler kimleriz? Bizler işçileriz, kamu emekçileriyiz, mühendisleriz, mimarlarız, şehir plancılarıyız, hekimleriz. Biz emeklileriz, gençleriz, kadınlarız yani biz bu ülkenin tüm yükünü omuzlarında taşıyanlarız. Biz bu ülkenin tüm değerlerini, güzelliklerini yaratanlarız. Biz çalışan, üreten ama hakkını henüz alamamış olanlarız ama alacağız, başka yolu yok diyenleriz. Biz evde, işte, tarlada emeği görünmeyen kadınlarız. Biz emeğimizin hakkını istiyoruz, biz gelirde adalet istiyoruz, vergide adalet istiyoruz."

Bizler yasakların, baskıların değil, gerçek bir demokrasinin olduğu bir ülke istiyoruz ve bugün burada sadece talep etmek için değil, ortak bir iddiayı haykırmak için 1 Mayıs alanlarında toplandık. Nedir o da? Bizler diyoruz ki, değiştireceğiz değiştirecek gücümüz var gücümüz birlikteliğimizde, bizler değiştireceğiz. Güvencesiz işlerde uzun saatler boyunca ölümüne çalışmaya son vereceğiz. Değiştireceğiz ve insan onuruna yakışır, ücretleri alıncaya kadar, insanca bir yaşamı kuruncaya kadar mücadele edeceğiz. Gelirde, vergide adaletli bir düzeni kendi ellerimizle oluşturacağız. And olsun ki çocuklarımız, okullarımız, sağlık kurumlarımız, öğrencilerimizin ve emekçilerin şiddete maruz kalacağı yerler olmaktan çıkacak. Yaşasın 1 Mayıs!"

"Halkın sandıkta ortaya koyduğu iradenin yok sayılmasına izin vermeyeceğiz"

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz da şunları kaydetti:

"Emeklilere saygı göstermeyi direne direne öğreteceğiz. İnsanca yaşam hakkını omuz omuza kazanacağız. Doğamızı talancılardan, kentlerimizi rantçılardan hep beraber koruyacağız. Varsın baskıyı artırsınlar, varsın hapishaneleri doldursunlar, varsın yargıyı talimatla yönetsinler biz işçiler, emekçiler, emekliler, gençler, kadınlar biz buradayız ve buradan ilan ediyoruz, 'Durduramayacaklar halkın coşkun akan sesini.'"

Onlar tek kişinin kararıyla asgari ücreti belirlesinler biz örgütlenerek asgari ücret dayatmasını yıkacağız. Emeğimizi değersizleştiren ve görünmez kılmaya çalışan sistemin karşısına dikilerek daha fazla istihdam, güvenceli iş ücretli eşitlik için mücadele edeceğiz. Onlar sendikal haklarımızı gasp etsin biz daha fazla örgütleneceğiz. Onlar grevleri yasaklasın biz grev hakkımıza sahip çıkacağız. Onlar bizi işten atmakla ihraçlarla korkutmaya çalışsın biz emekçiler, onurumuzu ve haklarımızı birlikte savunacağız. Geri döneceğiz ve biz kazanacağız. Halkın sandıkta ortaya koyduğu iradenin yok sayılmasına izin vermeyeceğiz. Seçilmiş yerel yöneticilerin yerini kayyumların atanmasına hep beraber karşı duracağız. Seçme ve seçilme hakkımızı ve yerel demokrasiyi hep birlikte savunacağız."

"Onlar inançlar üzerinden bizi bölmek, parçalamak isterken biz daha fazla laiklik diyeceğiz"

TTB İkinci Başkanı Dr. Mualla Pınar Saip de şöyle konuştu:

"İstiyorlar ki hayatımızın her alanına onlar karar versin, ne yiyeceğimize, ne içeceğimize, ne giyeceğimize, nasıl yaşayacağımıza, hangi sendikaya üye olacağımıza ve hatta kimi seçeceğimize, karar vermek isteyenlere buradan 1 Mayıs alanlarından cevap veriyoruz, 'Hayır, hayır, hayır.' Kendi hayatımız, ülkemiz, geleceğimiz hakkında karar verecek olan biziz ve örgütlü bir haktan daha büyük bir güç yoktur. Haklarımızızı güçlendirmenin de tek yolu örgütlenmektir, başka yol yoktur. Haklarımızı da, adaleti de, demokrasiyi de, barışı da, laikliği de, memleketi de, biz işçiler, emekçiler, gençler, kadınlar birlikte savunacağız. Amerikan emperyalizmi ve İsrail'in haksız, hukuksuz savaşlarına karşı tüm halklar omuz omuza duracağız."

Bölgemizin kaderini monarşiler, sultanlar, diktatörler, baskıcı rejimler olmadığını omuz omuza vererek göstereceğiz. Her yerde ama her yerde işçilerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin özgürlük ve eşitlik taleplerinin yanında olacağız,enternasyonalist dayanışmayı yükselteceğiz, halkların omuz omuza mücadelesini büyüteceğiz. Barışı ve demokratik toplumu biz inşa edeceğiz. Kardeşliğe biz sahip çıkacağız. Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümünü biz Türkiye halkları birleşerek sağlayacağız. Onlar inançlar üzerinden bizi bölmek, parçalamak isterken biz daha fazla laiklik diyeceğiz."

"Biz bu düzeni değiştirecek iradeye de kararlılığa da umuda da sahibiz"

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Emperyalistler ve işbirlikçileri bölgemize savaş, diktatörlük, saltanat dayatırken, laik, demokratik, tam bağımsız bir cumhuriyeti, emeğin cumhuriyetini hep beraber kuracağız. Biz bu düzeni değiştirecek iradeye de kararlılığa da umuda da sahibiz. Biz emekçiler adaletli bir düzeni, barışı ve demokrasiyi kuracak güçteyiz ve tarihimizden biliyoruz ki gücümüz birliğimizden gelir."

1 Mayıs Marşı'mızda hep bir ağızdan söylediğimiz gibi, 'Mutlu bir hayat filizlenir kavganın ufuklarından yeter ki birleşelim, yeter ki örgütlenelim. Nerede olursak olalım, hangi iş kolunda olursak olalım yakamızın rengi ne olursa olsun yan yana gelelim örgütlenelim. Nerede olursan ol içeride, dışarıda, derste, sırada yürü üstüne üstüne tükür yüzüne celladın, fırsatçının, fesatçının, hainin dayan kitap ile' Kitapla, tırnakla, işle, düşle, umutla birleşeceğiz, direneceğiz ve mutlaka kazanacağız.

1 Mayıs Meydanı'nda hep birlikte söz verelim, adalet için, barış ve kardeşlik için, gerçek bir demokrasi için birleşecek miyiz? Hırsızlara, zalimlere, diktatörlere karşı direnecek miyiz? Hakkımızı, hukukumuzu, özgürlüğümüzü, Taksim 1 Mayıs alanımızı, yurdumun mutlu günlerini kazanacak mıyız? Yaşasın 1 Mayıs!"

Konuşmacılar sözlerini, "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz" dizeleriyle bitirdi. Miting, Erdal Bayrakoğlu'nun türküleriyle ve halaylarla sona erdi.

Kaynak: ANKA