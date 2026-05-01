1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü... Devlet Memurları Konfederasyonu: "Memur ve Emekli Maaşlarına Acilen Yüzde 30 Oranında Refah Payı Verilmeli"

(İSTANBUL) - Devlet Memurları Konfederasyonu, 1 Mayıs dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, "Artık mesele yalnızca ekonomik bir veri değil, doğrudan doğruya yaşam standardı ve geçim mücadelesi meselesidir. Memur ve emekli maaşlarına acilen yüzde 30 oranında refah payı verilmelidir" dedi.

Devlet Memurları Konfederasyonu yöneticileri ve sendika üyeleri 1 Mayıs dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Konfederasyon adına açıklama yapan Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, Taksim Meydanı'nda emeğin, alın terinin, adalet arayışının ve dayanışmanın sesi olmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının, 85 milyonun tamamını yasa boğduğunu belirten Kaya, "Okullar güvenin, bilginin, umudun ve yarınlara dair hayallerin yeşerdiği en kutsal mekanlardır. Bu kutsal mekanlara yönelen her türlü şiddet sadece bireylere değil, doğrudan milletimizin ortak vicdanına yapılmış bir saldırıdır. Böylesi acıların tekrarlanmaması için sadece üzülmeyip harekete geçmek mecburiyetindeyiz. Güçlü bir gelecek ancak güvenli eğitim ortamlarıyla mümkündür" diye konuştu.

"Artık mesele geçim mücadelesi meselesidir"

1 Mayıs'ın, emeğin, alın terinin, hakkın, adaletin ve onurlu yaşam mücadelesinin günü olduğunu belirten Osman Kaya, şunları kaydetti:

"1 Mayıs, sofrasındaki ekmeği küçülenlerin, ay sonunu getiremeyenlerin, çocuğuna harçlık verirken düşünenlerin, kirasını öderken nefesi kesilenlerin, emekli maaşıyla yaşamaya değil, hayatta kalmaya çalışanların da sesidir. Demokrasimizin gereği olan seçim süreçlerinde, meydanlarda dile getirilen ve sözü verilen 3600 ek gösterge meselesi artık bir beklenti olmaktan çıkmış, bir hak teslimi meselesine dönüşmüştür. 3600 ek gösterge sözü tutularak tüm çalışanları kapsayacak şekilde genişletilmelidir. Mevcut kademeli vergi sistemi nedeniyle çalışanlarımız yılın başında aldığı maaşı yılın ilerleyen aylarında aynı şekilde alamamakta, artan vergi dilimleri sebebiyle gelirlerinde ciddi kayıplar yaşamaktadır. Oysa memurlarımızın geliri sabittir, maaşları eriten alım gücü her geçen gün enflasyon karşısında zaten çaresiz kalan memurlarımız bir de artan vergi yükü altında ezilirse bu ne adaletle ne de sosyal devlet anlayışıyla bağdaşır. Bu nedenle gelir vergisi yüzde 15'e sabitlenmelidir."

Ev kiralarındaki fahiş artış, gıda fiyatlarındaki durdurulamayan yük sabit gelirle geçinen memurlarımızı ve emeklilerimizi derinden etkilemektedir. Büyükşehirlerde kiralar memur maaşlarının büyük bölümünü, emekli maaşlarının ise tamamını tüketir hale getirmiştir. Market raflarında temel ihtiyaç ürünlerindeki artış vatandaşların günlük yaşamını planlamasını dahi zorlaştırmıştır. Artık mesele yalnızca ekonomik bir veri değil, doğrudan doğruya yaşam standardı ve geçim mücadelesi meselesidir. Memur ve emekli maaşlarına acilen yüzde 30 oranında refah payı verilmelidir."

Kaynak: ANKA