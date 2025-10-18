1. Mantık ve Matematik Çalıştayı Burdur'da Gerçekleşti

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) "1. Mantık ve Matematik Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Mantık Derneği, Matematikçiler Derneği ve Atatürk Kültür Merkezi işbirliğiyle MAKÜ Prof. Dr. İlhan Varank Kütüphanesi'nde yapılan çalıştaya, farklı üniversitelerden akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Çalıştayda "Matematiğin Temelleri: Formalizm, Mantıksalcılık ve Sezgicilik" gibi 20. yüzyılda matematik felsefesinin temel tartışma alanları ve küme teorileri, semantik, kanıt teorisi, yinelemeli fonksiyonlar teorisi gibi konular ele alındı.

İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şafak Ural, çalıştaydaki konuşmasında, kurumsal olarak mantık ve matematiğin ilk kez tartışıldığını söyledi.

Amaçlarının mantıkçıları matematiğe, matematikçileri mantığa yöneltmek olduğunu belirten Ural, "İkinci amacımız genç mantıkçılar ve matematikçilerin duayen hocalarla tanışmalarını sağlamak. Mantık ve matematik bütün bilimlerin temelini oluşturur. Mantık ve matematik bilmeden fizik, kimya yapmak, sosyal olayları anlamak dünyayı kavramak mümkün değildir." diye konuştu.

Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay ise çalıştayın büyük bir ilgiyle takip edildiğini ifade ederek, mantık ile matematiğin hayatın temeli olduğunu vurguladı.