Haberler

1. Mantık ve Matematik Çalıştayı Burdur'da Gerçekleşti

1. Mantık ve Matematik Çalıştayı Burdur'da Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde düzenlenen '1. Mantık ve Matematik Çalıştayı'na farklı üniversitelerden akademisyenler katıldı. Çalıştayda matematik felsefesi ve mantığın önemi ele alındı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) "1. Mantık ve Matematik Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Mantık Derneği, Matematikçiler Derneği ve Atatürk Kültür Merkezi işbirliğiyle MAKÜ Prof. Dr. İlhan Varank Kütüphanesi'nde yapılan çalıştaya, farklı üniversitelerden akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Çalıştayda "Matematiğin Temelleri: Formalizm, Mantıksalcılık ve Sezgicilik" gibi 20. yüzyılda matematik felsefesinin temel tartışma alanları ve küme teorileri, semantik, kanıt teorisi, yinelemeli fonksiyonlar teorisi gibi konular ele alındı.

İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şafak Ural, çalıştaydaki konuşmasında, kurumsal olarak mantık ve matematiğin ilk kez tartışıldığını söyledi.

Amaçlarının mantıkçıları matematiğe, matematikçileri mantığa yöneltmek olduğunu belirten Ural, "İkinci amacımız genç mantıkçılar ve matematikçilerin duayen hocalarla tanışmalarını sağlamak. Mantık ve matematik bütün bilimlerin temelini oluşturur. Mantık ve matematik bilmeden fizik, kimya yapmak, sosyal olayları anlamak dünyayı kavramak mümkün değildir." diye konuştu.

Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay ise çalıştayın büyük bir ilgiyle takip edildiğini ifade ederek, mantık ile matematiğin hayatın temeli olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Tarih verildi! Gazze'yi dünyaya bağlayan kapı yeniden açılıyor
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki: Tayyip Bey aleyhine konuşunca böyle oluyor

Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog

Fotoğraf karesi de aralarında geçen diyalog da bomba
Annesinin sevgilisinin kafasını kesti, beynini blenderda öğüttü

Korkunç olay! Annesinin sevgilisinin kafasını kesip blenderda öğüttü
2 kiloluk altın zincir krizi! Ünlü rapçi Mısır gümrüğünde gözaltına alındı

2 kiloluk altın krizi! Ünlü rapçi havalimanında gözaltına alındı
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Jurasek'in büyük şanssızlığı: Topa ilk değdiği anda kendi kalesine gol attı

Büyük şanssızlık: Topa ilk değdiği anda kendi kalesine gol attı
Dini nikahlı eşi tarafından boğazından bıçaklandı!

O kentimizde dehşet! Boğazından bıçaklandı
CHP'nin yeni Ankara il başkanı belli oldu

CHP'de Ankara İl Kongresi tamamlandı! İşte yeni il başkanı
Türk sinemasının usta ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Usta isme son görev! Eski rol arkadaşı büyük pişmanlığını anlattı
Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor

Derbide de durdurulamadılar! Trabzon aldı başını gidiyor
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Trump'ın uykularını kaçıracak protesto! Tüm ülkeye yayılıyor

Trump'ın uykularını kaçıracak protesto! Tüm ülkeye yayılıyor
Portekiz'de peçe ve burka giymek yasaklandı

Avrupa ülkesinde bu kıyafetleri giymek artık yasak! Cezası ağır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.