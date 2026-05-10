Çocuğunu sokakta darbeden anne, adli kontrolle serbest bırakıldı

Adana'da, 1,5 yaşındaki çocuğunu darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan D.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

ADANA'da 1,5 yaşındaki çocuğunu darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan anne D.Ö. (40), emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı. Annenin çocuğunu darbettiği o anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay, önceki gün Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi Nergiz Caddesinde Meydana geldi. Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde telefonla konuşan anne D.Ö.'nü, arkasından gelen 1,5 yaşındaki çocuğunu darbetmeye başladı. Bu sırada ablası olduğu düşünülen kız çocuğu, çocuğu korumaya çalıştı. D.Ö., yere düşen çocuğu tekmeledi. Yoldan geçen bir kişinin müdahale ettiği kadın, yerde ağlayan çocuğunu kucağına alarak olay yerinden uzaklaştı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Olayla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize yunus ekipleri, D.Ö.'yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne D.Ö., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
