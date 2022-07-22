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Konya'da boş tarlaya bırakılan varillerden sızan kimyasal atıklar temizlendi

AA - Savaş Güler - Güncel
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Konya'da boş tarlaya bırakılan varillerden sızan kimyasal atıklar temizlendi

Konya'da boş tarlaya bırakılan varillerden sızan kimyasal atıkları temizleme çalışmaları tamamlandı.

Konya'da boş tarlaya bırakılan varillerden sızan kimyasal atıkları temizleme çalışmaları tamamlandı.

Kayacık Mahallesi Aliye İzzetbegoviç Caddesi ve merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde kimyasal atıkların döküldüğü alanlar, AFAD Konya İl Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde tespit edilerek temizlendi.

Öte yandan, olaya ilişkin tutuklanan iki zanlının iş yerlerinde de temizlik çalışmasının yapıldığı, bu iş yerlerinin Karatay Belediyesi zabıta ekiplerince mühürlendiği bildirildi.

Olay

Konya'da Kayacık Mahallesi Aliye İzzetbegoviç Caddesi ve merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde 18 Temmuz'da boş tarlaya bırakılan varillerden sızan atıklardan 60 küçükbaş hayvan etkilenmiş, sıvının sülfürik asit ile karışık atık yağlardan oluştuğu tespit edilmişti.

Olayın ardından 3 zanlı tutuklanmış, atıkları döken 2 kişiye 11'er milyon lira ve işletmeye de 16,5 milyon lira idari para cezası uygulanmıştı.

AA / Savaş Güler - Güncel

İklim Değişikliği Tatlıcak Konya Güncel Haberler

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