Haberler

İstanbul'da bir teknede 200 kilogram uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 5 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul açıklarında Karadeniz'de bir teknede 200 kilogram uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 5 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si Bulgaristan uyruklu 5 zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Karadeniz'de ortak operasyon düzenlenip, İstanbul açıklarındaki bir teknede gizlenmiş 200 kilogram skunk ele geçirilmişti.

Operasyonda organize suç örgütü üyesi 6 şüpheli yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız

"Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 124'e yükseldi

Ülkeden gelen haber kan dondurdu! Bilanço korkunç boyutlarda
Atletico Madrid-Barcelona maçında yürekleri ağza getiren sakatlık

Yürekleri ağza getiren an! Dakikalar sonra yaşanan daha da acayip
Slovenya Meclis Başkanı Stevanovic'ten, NATO'dan çekilmeye ilişkin olası referanduma destek sinyali

Avrupa ülkesinden şok! NATO'dan çıkmaya hazırlanıyorlar
Polisten ibretlik ceza! Bir daha motora elini sürmez

Polisten ibretlik ceza! Bir daha motora elini sürmez
Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 124'e yükseldi

Ülkeden gelen haber kan dondurdu! Bilanço korkunç boyutlarda
LGS çıkışı verdiği röportaj milyonlarca kez izlenmişti! Bakın şimdi ne yapıyor?

LGS çıkışındaki röportajıyla biliniyordu! Kazancı dudak uçuklattı
Yine Anfield yine skandal! Herkesin aklına Noa Lang geldi

Noa Lang’dan sonra Liverpool stadında bir skandal daha!