Tekirdağ'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında 13 zanlı tutuklandı

Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığınca geçen ay düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında gözaltına alınan 277 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler tarafından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda yapılan aramalarda, 19 ruhsatsız tabanca, 21 ruhsatsız av tüfeği, 427 tabanca fişeği, 830 av tüfeği fişeği, 422 gram esrar, 596 gram sentetik uyuşturucu, 8 bin 722 sentetik ecza hap, 2 hassas terazi, 132 senet, 56 bin 393 muhtelif sahte ürün, 12 tarihi obje, 94 tarihi sikke, 586 litre sahte içki, 3 damıtma düzeneği, 345 bin makaron ve 1500 kilogram tütün ele geçirildi.

Operasyonlarda 277 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
