İsrail'in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine bağlı Ensariye beldesine düzenlediği hava saldırısında 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Lübnan'da yerleşim alanlarına yönelik saldırılarla ilgili bilgi verildi.

İsrail ordusunun Sayda kentine bağlı Ensariye beldesinde düzenlediği hava saldırısında 5 kişinin öldüğü aktarılan haberde, İsrail'in güneydeki Sur kentine bağlı el-Kleyle beldesini de havadan bombaladığı kaydedildi.

Haberde, İsrail ordusunun sabah saatlerinden itibaren güneydeki Bint Cübeyl bölgesini obüs toplarıyla hedef aldığı belirtildi.

Lübnan'ın güneyindeki Hanin beldesinde de İsrail ordusu tarafından bazı evlerin patlayıcılarla havaya uçurulduğu, İsrail savaş uçaklarının da el-Mecadil beldisini bombaladığı ifade edildi.

Haberde, İsrail ordusunun gece saatlerinde de güneydeki birkaç beldeyi hava saldırılarıyla hedef aldığı bilgisine yer verildi.

İsrail ordusu: Lübnan'ın güneyinde karadan saldırılar sürüyor

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, 91. Tümen bünyesindeki askeri birliklerin Lübnan'ın güneyinde "ileri savunma hattını güçlendirmek için karadan saldırılara" devam ettiğini belirtti.

Kara saldırıları sırasında Hizbullah'a ait bazı silah ve mühimmatları ele geçirdiklerini öne süren Adraee, Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah unsurları tarafından kullanılan bazı evlerin" hava destekli saldırılarla hedef alındığını iddia etti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 124 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız

"Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız"
