Haberler

Kamerun'da Cumhurbaşkanı Biya anayasa değişikliğini onayladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya, parlamentoda kabul edilen cumhurbaşkanı yardımcılığı makamını ihdas eden anayasa değişikliğini onaylayarak yürürlüğe koydu.

Cumhurbaşkanı Biya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, 4 Nisan'da Ulusal Meclis ve Senatonun ortak oturumunda kabul edilen anayasa değişikliğini onayladığını bildirdi.

Anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanı tarafından atanacak bir cumhurbaşkanı yardımcısı görev yapacak.

Cumhurbaşkanının ölümü, istifası veya görevini kalıcı olarak yerine getirememesi halinde cumhurbaşkanı yardımcısı doğrudan görevi devralarak mevcut görev süresini tamamlayacak.

Anayasa değişikliğiyle, cumhurbaşkanının istifası halinde istifa mektubunu Anayasa Konseyi ile cumhurbaşkanı yardımcısına sunması, kalıcı görev yapamazlık halinin ise cumhurbaşkanı yardımcısının başvurusu üzerine Anayasa Konseyi tarafından üyelerin üçte iki çoğunluğuyla tespit edilmesi hükmüne bağlandı.

Anayasa değişikliği, cumhurbaşkanına, cumhurbaşkanı yardımcısını ve başbakanı atama, görevlerini belirleme ve görevlerine son verme yetkisi veriyor.

Değişikliğe göre, cumhurbaşkanı yardımcısının cumhurbaşkanlığı görevini devralması halinde anayasa değişikliği yapamayacağı, referandum düzenleyemeyeceği ve bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olamayacak.

Biya'nın kısa süre içerisinde cumhurbaşkanı yardımcısını ataması bekleniyor.

Ulusal Meclis ve Senato'nun 4 Nisan'daki ortak oturumunda yapılan oylamada anayasa değişikliği 200 oyla kabul edilmişti. 18 ret oyu verilen oylamada 4 çekimser oy kullanılmıştı.

Hükümet yetkilileri değişikliğin devlet yönetiminde sürekliliği sağlamayı amaçladığını belirtirken, muhalefet partileri ise cumhurbaşkanı yardımcısının seçimle değil atamayla belirlenmesini eleştirerek bunun demokratik meşruiyeti zayıflatacağını ve seçim yapılmadan iktidarın belirli isimlere devredilmesine imkan tanıyabileceğini savunuyor.

1982'den bu yana ülkeyi yöneten 93 yaşındaki Biya, Ekvator Ginesi Devlet Başkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'dan sonra dünyanın en uzun süredir görevde olan ikinci lideri konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

