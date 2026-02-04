Haberler

Ankara-15 il merkezli 'siber dolandırıcılık' operasyonları; 58 tutuklama /Haber eklendi

Güncelleme:
İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 15 il merkezli 'siber dolandırıcılık' operasyonlarında 90 şüphelinin yakalandığını, 58'inin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonları sanal medya hesabından duyurdu. Buna göre; Ankara, Antalya, Çanakkale, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon ve Van merkezli operasyonlarda hesaplarında 1,1 milyar TL işlem hacmi bulunan 90 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 58'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 25'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin; yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, ele geçirdikleri kişisel veriler ile vatandaşları dolandırdıkları, sanal medya sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

