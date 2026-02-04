Haberler

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 9 Filistinli hayatını kaybetti

Güncelleme:
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında biri çocuk 9 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusu ile Han Yunus kentinin güneyine yönelik topçu saldırılarında, 9 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail topçu birliklerinin Gazze kentinin doğusundaki Zeytun ve Tuffah mahallelerinde sivillere ait çadır ve evleri hedef alması sonucu, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 5 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Han Yunus'un güneyinde yer alan Kizan Reşvan bölgesinde, yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlara düzenlediği topçu saldırısında 4 Filistinli daha hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak - Güncel
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

