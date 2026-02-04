Kağıthane'de metruk bir binada çıkan yangın söndürüldü

Kağıthane'de metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Telsizler Mahallesi Galata Deresi üzerinde bulunan 4 katlı metruk bir binanın girişinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen ve katın tamamını saran alevler yakın çevrelerdeki yerleşim yerlerinden de görüldü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü.

Binanın bir süre önce kentsel dönüşüm kapsamında boşaltıldığı belirlendi.