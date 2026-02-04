Haberler

Kağıthane'de metruk bir binada çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kağıthane'de metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Telsizler Mahallesi Galata Deresi üzerinde bulunan 4 katlı metruk bir binanın girişinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen ve katın tamamını saran alevler yakın çevrelerdeki yerleşim yerlerinden de görüldü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü.

Binanın bir süre önce kentsel dönüşüm kapsamında boşaltıldığı belirlendi.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü

İran'dan peş peşe savaş başlatacak hamleler! ABD ordusu anında vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk futbolunda görülmemiş olay! Böylesi bir daha yaşanır mı bilinmez

Türk futbolunda görülmemiş olay! Böylesi bir daha yaşanır mı bilinmez
Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu

Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu
Ademola Lookman'dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler

Lookman'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıran sözler
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla 'Beni affedin' yazmış

Eşini ve oğlunu öldürüp kanlarıyla duvara bu notu yazmış
Türk futbolunda görülmemiş olay! Böylesi bir daha yaşanır mı bilinmez

Türk futbolunda görülmemiş olay! Böylesi bir daha yaşanır mı bilinmez
Galatasaray'da Ngaha transferinin ardından Can Armando'da da işlem tamam

Galatasaray'da transfer bombaları üst üste patlıyor! Bir anlaşma daha
Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı

Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı