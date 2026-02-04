Yalova'da 27,6 yıl hapis cezası bulunan firari evinin tavanındaki gizli bölmede yakalandı

YALOVA'da 5 ayrı suçtan aranması bulunan ve toplam 27 yıl 6 ay hapis cezası olan firari, düzenlenen operasyonda evinin tavan arasında bulunan özel bölmede saklandığı sırada yakalanarak, gözaltına alındı. Kent genelinde polis ve jandarma ekipleri tarafından son 1 hafta içerisinde yapılan operasyonlarda haklarında hapis cezası ve ifadeye yönelik aranma kaydı bulunan 64 şüpheli yakalandı.

Yalova'da genelinde polis ve jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içinde aranan şüphelilere yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlar çerçevesinde, 0–5 yıl arası hapis cezası bulunan 22 kişi, 5–10 yıl arası hapis cezası bulunan 1 kişi, 5 ayrı suçtan aranması bulunan ve toplam 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişi olmak üzere toplam 24 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

TAVAN ARASINDAKİ GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

Diğer yandan ifadeye yönelik aranan 40 şüpheli de kolluk kuvvetlerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlar sırasında ise 5 ayrı suçtan aranması bulunan ve toplam 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firarinin evinin tavan arasında bulunan gizli bölmede saklandığı sırada yakalanıp, gözaltına alındığı öğrenildi.

'SUÇA KARIŞMIŞ ŞÜPHELİLERİN SERBESTÇE DOLAŞMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Operasyonla ilgili sanal medya üzerinden paylaşımda bulunan Yalova Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, "Yakalama kararı bulunan, hiçbir şey olmamışçasına aramızda dolaşan suça karışmış şahısların toplum içinde serbestçe dolaşmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Yalova'nın deniziyle, yeşiliyle, doğal güzellikleriyle ve huzur dolu yaşamıyla anılması için çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu süreçte bizlere destek veren, duyarlılık gösteren Yalovalı hemşerilerime, canla- başla çalışan emniyet ve jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.