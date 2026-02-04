Haberler

Yalova'da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu

Güncelleme:
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde uzun süredir haber alınamayan emekli öğretmen, evinde ölü bulundu.

Bilge Kaan Caddesi Kelebek Çayırı mevkisinde bulunan bir binanın beşinci katındaki dairesinde tek başına yaşadığı belirtilen emekli öğretmen Mahmut Yağmur'dan (69) haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.

Yaklaşık bir ay önce evine girdiği ve o günden itibaren dışarı çıkmadığı öğrenilen Yağmur'un evine çilingir yardımıyla giren ekipler, emekli öğretmenin cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yeri inceleme ve savcı incelemesinin ardından Yağmur'un cenazesi otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
