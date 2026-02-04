Haberler

Manisa'da kovalamaca sonucu uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçan ve kovalamaca sonucunda uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü ile ekipler arasında kovalamaca başladı.

Araçtan elindeki poşetle inen ve kaçmaya çalışan şüpheli, polis ile çarşı ve mahalle bekçilerinin takibi sonucu boş arsada yakalandı.

Poşette yapılan aramada, 298 sentetik uyuşturucu hap ile 3,12 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.D. (23), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

