Yemen'in Salif Limanı açıklarında mayın patlaması sonucu bir gemideki 4 denizci öldü

Yemen İçişleri Bakanlığı, ülkenin batısındaki Kızıldeniz kıyısında yer alan Salif Limanı açıklarında mayın patlaması sonucu, hareket halindeki gemide bulunan denizcilerden 4'ünün hayatını kaybettiğini, diğerlerinin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlığın internet sitesinden yayımlanan açıklamada, Kızıldeniz'de ahşap bir yük gemisi Husilerin kontrolündeki Es-Salif Limanı yakınlarındaki Et-Tarfa Adası açıklarına seyir halindeyken deniz mayını patladığı belirtildi.

Patlama sonucu yaklaşık 14 kişilik gemi mürettebatından 4'ünün yaşamını yitirdiği, geri kalan denizcilerin ise bazıları ağır olmak üzere yaralandığı bildirilen açıklamada, yaralıların balıkçılar tarafından Tarfa Adası'na, oradan da tedavi için El-Hudeyde ilindeki Zebid şehrine götürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, geminin Cibuti'den geldiği ve geçen pazar günü kontrol için Taiz ilindeki Muha Limanı'na girdiği, ardından Salif Limanı'na doğru yola çıktığı ifade edildi.

Söz konusu denizcilerin Taiz ilinin Zu Bab bölgesi sakinlerinden olduğu belirtilen açıklamada, herhangi kimse ve taraf suçlanmazken, mayının niteliği veya savaş kalıntısı olup olmadığı hakkında da ayrıntı verilmedi.

Husilerden olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai - Güncel
Çekdar Orhan ve Amedspor, 'Saç Örme' gol sevinci nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi

Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı

Ademola Lookman'dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler

Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı

