Bugün altın fiyatları! Güncel altın fiyatları! Çeyrek altın bugün ne kadar? Altın artacak mı? Tam altın ne kadar? 3 Ağustos gram altın ne kadar?

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Çeyrek altın kaç gramdır? Çeyrek altın ne kadar? Yarım altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Dün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşle birlikte yatay bir seyir altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 487,1 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlayarak saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 487,1 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı ne kadar?