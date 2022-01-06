Günay Musayeva'dan cesur ve iddialı pozlar

Musayeva birbirinden cesur pozlar verdi. Azeri manken, bu özel kareleri Paris, Milano ve New York'taki ajanslar ile dünyaca ünlü modacılara gönderecek.

Günay Musayeva bu özel fotoğraflar için; "Selim Akar bir illüzyonist diyebilirim. Hayatımın en iyi fotoğrafları oldu. Ben onu Türkiye'nin Mert Alaş'ı olarak görüyorum." açıklamasını yaptı.

Bu pozları görenler '2022 yılının ilk olay pozları ikiliden geldi.' yorumunu yaptılar.