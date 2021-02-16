Günah içinde yaşadığını düşünen kadın, üç çocuğunu çırılçıplak soyup ormana attı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Günah içinde yaşadığını düşünen kadın, üç çocuğunu çırılçıplak soyup ormana attı

16.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:03

Rusya'da yasak ilişki yaşayan 33 yaşındaki Natalia Vazina, günah içinde yaşamaktan utandığını söyleyerek -15 derecede üç çocuğunu tamamen soyup ormana attı. Hakkında soruşturma açılan annenin, cinayete teşebbüsten yargılanacağı belirtildi.

Rus milyarder Ilya Klyuev'in sevgilisi 33 yaşındaki Natalia Vazina, günah içinde yaşamaktan utandığını söyleyerek biri henüz 11 aylık olan üç çocuğunu tamamen soyup -15 derece soğukta ormana attı. Üç çocuğu ormanda bulan bir kadın, durumu hemen polis ekiplerine ihbar etti. Hastaneye kaldırılan çocuklardan 10 yaşında olan Lura, komaya girdi.

Günah içinde yaşadığını düşünen kadın, üç çocuğunu tamamen soyarak ormana attı

İLİŞKİSİNİN GÜNAH OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜŞ

Natalia ile ilişki yaşamaya başlayan milyarder, eşinden boşanamayınca ona ve üç çocuğuna lüks bir daire tuttu. İddiaya göre ilişkisinden sonra dine yönelen Natalia, yaşadığı ilişkinin günah olduğunun farkına varmış ve bu durumdan dolayı çocuklarını soğuk havada ormana atmış. Hakkında öldürmeye teşebbüs suçlaması ile dava açılan Natalia, ruh sağlığı muayenesinden geçecek.

Günah içinde yaşadığını düşünen kadın, üç çocuğunu tamamen soyarak ormana attı

RUS MİLYARDER ÇOCUKLARIN VELAYETİNİ ALACAK

Çocukların terk edildiği yerde annenin turuncu aracını bulan polis ekipleri, donma kaynaklı ayak ve bacaklarında hasar oluşan Natalia'yıhastaneye sevk etti. Yaşanılan olaydan sonra Rus milyarder, üç çocuğunun velayetini almayı talep etti.

Günah içinde yaşadığını düşünen kadın, üç çocuğunu tamamen soyarak ormana attı
Günah içinde yaşadığını düşünen kadın, üç çocuğunu tamamen soyarak ormana attı
Günah içinde yaşadığını düşünen kadın, üç çocuğunu tamamen soyarak ormana attı
Günah içinde yaşadığını düşünen kadın, üç çocuğunu tamamen soyarak ormana attı
Günah içinde yaşadığını düşünen kadın, üç çocuğunu çırılçıplak soyup ormana attı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahir Ünal Özlem Zengin Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Buse Varol Özge Özder Hande Erçel Demet Özdemir
Spor Ömer Ali Mesut Özil Cüneyt Çakır Osman Özköylü Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Günah içinde yaşadığını düşünen kadın, üç çocuğunu çırılçıplak soyup ormana attı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 12:12:16. #1.16#
title