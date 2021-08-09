Günah Benim Suç Benim şarkı sözleri! Günah Benim Suç Benim şarkısı dinle!
Günah Benim isimli albümde yer alan Günah Benim Suç Benim şarkısını Eypio seslendirdi. Klip yönetmenliğini ise Görkem Tekdal yapmıştır. Günah Benim Suç Benim şarkı sözleri! Günah Benim Suç Benim şarkısı dinle!
Günah Benim Suç Benim şarkısı dinle! Günah Benim Suç Benim şarkısı remix! Detaylar haberimizde.
GÜNAH BENİM SUÇ BENİM ŞARKI SÖZLERİ
Günah benim suç benim
Kurdum bırak bu düş benim
Bu kendime verdiğim rüşvetim
Dokunma elimde bir düşlerim var
Günah benim suç benim
Kurdum bırak bu düş benim
Bu kendime verdiğim rüşvetim
Dokunma elimde bir düşlerim var
Yazarım derdimi kendime
Kaderin benle bu derdi ne?
Fakir yar olmuyor zengine
Diyo davul bile dengi dengine
Bak kalbimde cengime
Yine kalmışım kendi kendime
Sensin çare derdime
Verdim ömrümü vergine
Yine kalmışım gece bir başına
Bir başına girdim yılbaşına
Dönmüşüm baktım en başına
Sarıldım bazen de yanlışıma
Yine kalmışım gece bir başına
Bir başına girdim yılbaşına
Dönmüşüm baktım en başına
Sarıldım bazen de yanlışıma
Yazarım derdimi kendime
Kaderin benle bu derdi ne?
Fakir yar olmuyor zengine
Diyo davul bile dengi dengine
Bak kalbimde cengime
Yine kalmışım kendi kendime
Sensin çare derdime
Verdim ömrümü vergine
Hep azap mı?
Faça kolunda söyle yar kasap mı?
Hep hesap mı yapılan? Akılda yat mı kat mı?
Club mü pub mı? Bu bir iltifat mı?
Gönlüm kaçak yanında inzibat mı?
Uzaktayım kopan da irtibattı
Kalbindeki söyle kir mi pas mı?
Bana yazdıran bu gece kick mi bass mı?
Kumar bir aşk mı? Devam mı pas mı?
Garip bir yas mı? O Afgan mı Fas mı?
Yanlış mı rast mı? Hep de cana kast mı?
Aşk deniz gören evdeki teras mı?
Yine kalmışım gece bir başına
Bir başına girdim yılbaşına
Dönmüşüm baktım en başına
Sarıldım bazen de yanlışıma
Yine kalmışım gece bir başına
Bir başına girdim yılbaşına
Dönmüşüm baktım en başına
Sarıldım bazen de yanlışıma
Yazarım derdimi kendime
Kaderin benle bu derdi ne?
Fakir yar olmuyor zengine
Diyo davul bile dengi dengine
Bak kalbimde cengime
Yine kalmışım kendi kendime
Sensin çare derdime
Verdim ömrümü vergine
Günah benim suç benim
Kurdum bırak bu düş benim
Bu kendime verdiğim rüşvetim
Dokunma elimde bir düşlerim var
Günah benim suç benim
Kurdum bırak bu düş benim
Bu kendime verdiğim rüşvetim
Dokunma elimde bir düşlerim var