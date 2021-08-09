Günah Benim Suç Benim şarkı sözleri! Günah Benim Suç Benim şarkısı dinle!
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Günah Benim Suç Benim şarkı sözleri! Günah Benim Suç Benim şarkısı dinle!

Günah Benim Suç Benim şarkı sözleri! Günah Benim Suç Benim şarkısı dinle!
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Günah Benim isimli albümde yer alan Günah Benim Suç Benim şarkısını Eypio seslendirdi. Klip yönetmenliğini ise Görkem Tekdal yapmıştır. Günah Benim Suç Benim şarkı sözleri! Günah Benim Suç Benim şarkısı dinle!

Günah Benim Suç Benim şarkısı dinle! Günah Benim Suç Benim şarkısı remix! Detaylar haberimizde.

GÜNAH BENİM SUÇ BENİM ŞARKI SÖZLERİ

Günah benim suç benim

Kurdum bırak bu düş benim

Bu kendime verdiğim rüşvetim

Dokunma elimde bir düşlerim var

Günah benim suç benim

Kurdum bırak bu düş benim

Bu kendime verdiğim rüşvetim

Dokunma elimde bir düşlerim var

Yazarım derdimi kendime

Kaderin benle bu derdi ne?

Fakir yar olmuyor zengine

Diyo davul bile dengi dengine

Bak kalbimde cengime

Yine kalmışım kendi kendime

Sensin çare derdime

Verdim ömrümü vergine

Yine kalmışım gece bir başına

Bir başına girdim yılbaşına

Dönmüşüm baktım en başına

Sarıldım bazen de yanlışıma

Yine kalmışım gece bir başına

Bir başına girdim yılbaşına

Dönmüşüm baktım en başına

Sarıldım bazen de yanlışıma

Yazarım derdimi kendime

Kaderin benle bu derdi ne?

Fakir yar olmuyor zengine

Diyo davul bile dengi dengine

Bak kalbimde cengime

Yine kalmışım kendi kendime

Sensin çare derdime

Verdim ömrümü vergine

Hep azap mı?

Faça kolunda söyle yar kasap mı?

Hep hesap mı yapılan? Akılda yat mı kat mı?

Club mü pub mı? Bu bir iltifat mı?

Gönlüm kaçak yanında inzibat mı?

Uzaktayım kopan da irtibattı

Kalbindeki söyle kir mi pas mı?

Bana yazdıran bu gece kick mi bass mı?

Kumar bir aşk mı? Devam mı pas mı?

Garip bir yas mı? O Afgan mı Fas mı?

Yanlış mı rast mı? Hep de cana kast mı?

Aşk deniz gören evdeki teras mı?

Yine kalmışım gece bir başına

Bir başına girdim yılbaşına

Dönmüşüm baktım en başına

Sarıldım bazen de yanlışıma

Yine kalmışım gece bir başına

Bir başına girdim yılbaşına

Dönmüşüm baktım en başına

Sarıldım bazen de yanlışıma

Yazarım derdimi kendime

Kaderin benle bu derdi ne?

Fakir yar olmuyor zengine

Diyo davul bile dengi dengine

Bak kalbimde cengime

Yine kalmışım kendi kendime

Sensin çare derdime

Verdim ömrümü vergine

Günah benim suç benim

Kurdum bırak bu düş benim

Bu kendime verdiğim rüşvetim

Dokunma elimde bir düşlerim var

Günah benim suç benim

Kurdum bırak bu düş benim

Bu kendime verdiğim rüşvetim

Dokunma elimde bir düşlerim var

GÜNAH BENİM SUÇ BENİM DİNLE

Haber Yorumları
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Günah Benim Suç Benim şarkı sözleri! Günah Benim Suç Benim şarkısı dinle! - Haberler
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