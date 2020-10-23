Günah benim sözleri nelerdir? Sevilen şarkı Günah Benim Suç Benim şarkı sözleri nedir?

Bir dönem hızlı bir yükseliş yaşayan ve popüler olan Günah Benim şarkısı günümüzde hala dinlenmektedir. Eypio'ya ait günah benim şarkı sözleri nasıldır? Farklı bir melodiye ve müzik tarzına sahip Eypio bu şarkı ile popülerliğine popülerlik katmıştır. Peki günah benim şarkı sözleri nelerdir?

Bir dönem hızlı bir yükseliş yaşayan ve popüler olan Günah Benim şarkısı günümüzde hala dinlenmektedir. Eypio'ya ait günah benim şarkı sözleri nasıldır? Farklı bir melodiye ve müzik tarzına sahip Eypio bu şarkı ile popülerliğine popülerlik katmıştır. Peki günah benim şarkı sözleri nelerdir?

GÜNAH BENİM ŞARKI SÖZLERİ

Günah benim suç benim

Kurdum bırak bu düş benim

Bu kendime verdiğim rüşvetim

Dokunma elimde bi düşlerim var

Burak King:

Yazarım derdimi kendime

Kaderin benle bu derdi ne

Fakir yar olmuyo zengine

Diyo davul bile dengi dengine

Bak kalbimde cengime

Yine kalmışım kendi kendime

Sensin çare derdime

Verdim ömrümü vergine

Nakarat x2:

Yine kalmışım gece bir başına

Bir başına girdim yılbaşına

Dönmüşüm baktım en başına

Sarıldım bazen de yanlışıma

Burak King:

Yazarım derdimi kendime

Kaderin benle bu derdi ne

Fakir yar olmuyo zengine

Diyo davul bile dengi dengine

Bak kalbimde cengime

Yine kalmışım kendi kendime

Sensin çare derdime

Verdim ömrümü vergine

Eypio:

Hep azap mı faça kolunda

Söyle yer kasap mı hep hesap mı?

Yapılan akılda yat mı kat mı

Club mü pub mı bu bi iltifat mı?

Gönlüm kaçak yanında inzibat mı?

Uzaktayım kopan da irtibattı

Kalbindeki söyle kir mi pas mı?

Bana yazdıran bu gece kick mi bass mı?

Kumar bi aşk mı devam mı pas mı?

Garip bi yas mı o afgan mı fas mı?

Yanlış mı rast mı hep de cana kast mı?

Aşk deniz gören evdeki teras mı?

Nakarat x2:

Yine kalmışım gece bir başına

Bir başına girdim yılbaşına

Dönmüşüm baktım en başına

Sarıldım bazen de yanlışıma

Burak King:

Yazarım derdimi kendime

Kaderin benle bu derdi ne

Fakir yar olmuyo zengine

Diyo davul bile dengi dengine

Bak kalbimde cengime

Yine kalmışım kendi kendime

Sensin çare derdime

Verdim ömrümü vergine

x2:

Günah benim suç benim

Kurdum bırak bu düş benim

Bu kendime verdiğim rüşvetim

Dokunma elimde bi düşlerim var