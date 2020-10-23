Günah benim sözleri nelerdir? Sevilen şarkı Günah Benim Suç Benim şarkı sözleri nedir?
Bir dönem hızlı bir yükseliş yaşayan ve popüler olan Günah Benim şarkısı günümüzde hala dinlenmektedir. Eypio'ya ait günah benim şarkı sözleri nasıldır? Farklı bir melodiye ve müzik tarzına sahip Eypio bu şarkı ile popülerliğine popülerlik katmıştır. Peki günah benim şarkı sözleri nelerdir?
Bir dönem hızlı bir yükseliş yaşayan ve popüler olan Günah Benim şarkısı günümüzde hala dinlenmektedir. Eypio'ya ait günah benim şarkı sözleri nasıldır? Farklı bir melodiye ve müzik tarzına sahip Eypio bu şarkı ile popülerliğine popülerlik katmıştır. Peki günah benim şarkı sözleri nelerdir?
GÜNAH BENİM ŞARKI SÖZLERİ
Günah benim suç benim
Kurdum bırak bu düş benim
Bu kendime verdiğim rüşvetim
Dokunma elimde bi düşlerim var
Burak King:
Yazarım derdimi kendime
Kaderin benle bu derdi ne
Fakir yar olmuyo zengine
Diyo davul bile dengi dengine
Bak kalbimde cengime
Yine kalmışım kendi kendime
Sensin çare derdime
Verdim ömrümü vergine
Nakarat x2:
Yine kalmışım gece bir başına
Bir başına girdim yılbaşına
Dönmüşüm baktım en başına
Sarıldım bazen de yanlışıma
Burak King:
Yazarım derdimi kendime
Kaderin benle bu derdi ne
Fakir yar olmuyo zengine
Diyo davul bile dengi dengine
Bak kalbimde cengime
Yine kalmışım kendi kendime
Sensin çare derdime
Verdim ömrümü vergine
Eypio:
Hep azap mı faça kolunda
Söyle yer kasap mı hep hesap mı?
Yapılan akılda yat mı kat mı
Club mü pub mı bu bi iltifat mı?
Gönlüm kaçak yanında inzibat mı?
Uzaktayım kopan da irtibattı
Kalbindeki söyle kir mi pas mı?
Bana yazdıran bu gece kick mi bass mı?
Kumar bi aşk mı devam mı pas mı?
Garip bi yas mı o afgan mı fas mı?
Yanlış mı rast mı hep de cana kast mı?
Aşk deniz gören evdeki teras mı?
Nakarat x2:
Yine kalmışım gece bir başına
Bir başına girdim yılbaşına
Dönmüşüm baktım en başına
Sarıldım bazen de yanlışıma
Burak King:
Yazarım derdimi kendime
Kaderin benle bu derdi ne
Fakir yar olmuyo zengine
Diyo davul bile dengi dengine
Bak kalbimde cengime
Yine kalmışım kendi kendime
Sensin çare derdime
Verdim ömrümü vergine
x2:
Günah benim suç benim
Kurdum bırak bu düş benim
Bu kendime verdiğim rüşvetim
Dokunma elimde bi düşlerim var