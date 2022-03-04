Gün Koper kimdir? Gün Koper kaç yaşında, nereli?
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Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Osman karakterinin 10 yıl sonraki halini canlandıran Gün Koper kimdir? Öyle Bir Geçer Zaman Ki Osman'ın gençliği kim, 10 yıl sonraki halini kim canlandırıyor? Gün Koper kaç yaşında, nereli?
Gün Koper kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Rol aldığı yapımlarla dikkat çeken bir isim olan Gün Koper hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Gün Koper kaç yaşında, nereli?
Gün Koper, 9 Temmuz 1986 tarihinde dünyaya geldi. Tiyatrocu Berrin Koper ve Macit Koper'in oğlu olan oyuncu, annesi ve babasının izinde giderek tiyatroyla tanıştı. Gün Koper'in ilk projesi 2011 yılında yer aldığı Bir Ses Böler Geceyi filmiydi.
2011 Bir Ses Böler Geceyi İsmayil
Aşk ve Devrim Kemal 23. Ankara Uluslararası Film Festivali Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu Ödülü
2016 İftarlık Gazoz Adem
2012-2013 Öyle Bir Geçer Zaman ki Osman Akarsu 3. sezon 10 yıl sonraki hali
2014 Boynu Bükükler "Hacı" Yılmaz 1. sezon
2011 Adana Altın Koza Film Şenliği Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Aşk ve Devrim
2012 Ankara Film Festivali Umut Veren Erkek Oyuncu Aşk ve Devrim
2012 Uluslararası İzmir Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Aşk ve Devrim