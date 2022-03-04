Gün Koper kimdir? Gün Koper kaç yaşında, nereli?

Gün Koper kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Rol aldığı yapımlarla dikkat çeken bir isim olan Gün Koper hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Gün Koper kaç yaşında, nereli?

GÜN KOPER KİMDİR?

Gün Koper, 9 Temmuz 1986 tarihinde dünyaya geldi. Tiyatrocu Berrin Koper ve Macit Koper'in oğlu olan oyuncu, annesi ve babasının izinde giderek tiyatroyla tanıştı. Gün Koper'in ilk projesi 2011 yılında yer aldığı Bir Ses Böler Geceyi filmiydi.

SİNEMA FİLMLERİ

2011 Bir Ses Böler Geceyi İsmayil

Aşk ve Devrim Kemal 23. Ankara Uluslararası Film Festivali Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu Ödülü

2016 İftarlık Gazoz Adem

TELEVİZYON DİZİLERİ

2012-2013 Öyle Bir Geçer Zaman ki Osman Akarsu 3. sezon 10 yıl sonraki hali

2014 Boynu Bükükler "Hacı" Yılmaz 1. sezon

ÖDÜLLER

2011 Adana Altın Koza Film Şenliği Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Aşk ve Devrim

2012 Ankara Film Festivali Umut Veren Erkek Oyuncu Aşk ve Devrim

2012 Uluslararası İzmir Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Aşk ve Devrim

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