Gün doğumunda 19 Mayıs
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Gün doğumunda 19 Mayıs

FİNİKE Belediyesi tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle, Finike sahiline asılan Türk bayrağı ve Atatürk posteri, gün doğumuyla birlikte görüntülendi.

Gün doğumunda 19 Mayıs
19.05.2020 11:45 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:45

FİNİKE Belediyesi tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle, Finike sahiline asılan Türk bayrağı ve Atatürk posteri, gün doğumuyla birlikte görüntülendi.

Antalya'nın Finike ilçesi sahilinde her gün yürüyüş yapan araştırmacı ve fotoğraf sanatçısı Berati Arıcan, 19 Mayıs günü saat 06.00'da sahile indi. Güneşin doğuşunu sahilde izleyen Arıcan, gün doğumuyla birlikte Finike Belediyesi'nin sahile astığı Türk bayrağı ve Atatürk posterini birlikte fotoğrafladı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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