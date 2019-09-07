Gümüşlük'te Festival Gülsin Onay'la sonlandı

07.09.2019 16:39

Hayranlarının karşısına klasik müziğin sevilen eserleriyle çıkan Onay'ı, izleyici ayakta alkışladı.

Bodrum Klasik Müzik Derneği tarafından organize edilen Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, bölgede yerleşik yaşayan ya da bölgeyi turizm amaçlı ziyaret eden klasik müzikseverleri, bu yıl dört ayrı mekanda konuk etti. 10 bin civarındaki müzikseverin ilgiyle takip ettiği konserlerin sonuncusunda, festival sahnesinin konuğu izleyicinin yakından tanıdığı Devlet Sanatçısı Gülsin Onay idi.Dibeklihan'da, gerçekleşen konser, klasik müzik sevdalısı Mine ve Ali Can Polat çifti tarafından desteklendi.

Kapanış konserine yoğun ilgi vardı

Çok yoğun bir ilginin olduğu konsere, Bodrum'un iş ve sanat dünyasından tanınmış isimler katıldı. Klasik müziğe yakınlığı ile bilinen Kara Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, festivalin eğitim ayağı olan Gümüşlük Festival Akademisinin destekçileri Sistem A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tanışık ve Gruptrans Yönetim Kurulu Başkanı Feyzan Erel'in yanı sıra Ak-Tur A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Fahrettin Doğan davetliler arasında idi.

Klasik müziği destekleyen herkese teşekkür

Gülsin Onay, Dibeklihan'da gerçekleştirilen 16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali kapanış konseri öncesinde Festival dostları ve klasik müzikseverlere yönelik yaptığı yazılı ifadesinde, "Merhum Cenap Tezer tarafından hayata geçirilen ve Bodrum Yarımadasının en faal kültür sanat merkezi olan Dibeklihan, bu yıl festivalimizin 3 konserine ev sahipliği yaptı. Bu güzel işbirliği ve Cenap Bey'in misyonunu koruyarak devam ettirdiği için sevgili Uluç Tezer'e teşekkür ediyorum" dedi. Gülsin Onay, 12 Temmuz'da başlayan 16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivalinin, yaklaşık 2 ay boyunca, 4 farklı mekanda, 17 konserde, 60 sanatçıyı ağırladığına dikkat çekerek, 5 dalda düzenlenen Gümüşlük Festival Akademisinin de 50 öğrenciye ev sahipliği yaptığını söyledi. Sponsorlara teşekkür eden festivalin sanat danışmanı Onay, sözlerini şöyle sürdürdü; "Kültür ve Turizm Bakanlığına, Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Osman Gürün'e, Bodrum Belediyesi Başkanı Ahmet Aras'a, festival dostlarımıza, değerli sponsorlarımıza, işbirliği yapan kurumlara, festivalin bel kemiği Sanat Yönetmeni Eren Levendoğlu ve ekibine çok teşekkür ediyorum".

Kış konserleri düzenlenecek

Konser öncesinde festival gönüllüsü ve tiyatro oyuncusu Çayan Karataş bir konuşma yaparak, festivale destek veren herkese ve festival dostlarına teşekkür etti. Karataş, "Bu festivalin gerçekleşmesi için ne çok emek verildiğinin farkında olan, ülkemizin sanat ve eğitim hayatının bir parçası olmayı seçen, bize her yıl bağışta bulunarak, maddi destek veren festival dostlarımıza büyük minnet duyuyoruz" dedi. Karataş, festivalin 16. yılını başarıyla geride bıraktıklarını söyleyerek, "büyümek, etki alanımızı genişletmek ve paylaştığımız sanatsal zenginliği devam ettirmek için 'Kış konserleri' düzenlemeye karar verdik" dedi. Kış konserleri kapsamında Bodrum'da yaşayanlar için kesintisiz bir sanat faaliyeti hedeflenirken, festival için de yıl boyu kaynak sağlanması planlanıyor. Dört Mevsim Festival Dostları arasında olmak isteyenler için ise organizasyon tarafından davet çağrısı yapıldı.

Gülsin Onay, izleyicisine çok özel bir repertuar sundu

Piyanist Gülsin Onay, Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyünün sahnesinde Mozart, Mendelsshonn, Saygun, Liszt ve Chopin'in eserlerini seslendirdi. Devlet sanatçımız, Piyanist Gülsin Onay, hayranlarının karşısına ilk olarak Wolfgang Amadeus Mozart'ın bir eseriyle çıktı: Bu eser "Piano Sonata in A major, KV 331" başlığını taşıyordu. Üç bölümden oluşan eserin bölümleri; "Andante grazioso con variazioni", "Menuetto" ve "Alla Turca" idi. Daha sonra sanatçı, Felix Mendelssohn-Bartholdy'nin, "Variations sérieuses Op.54" başlıklı yapıtını seslendirdi. Bu eseri, Onay'ın da hocası olan ve Cumhuriyet tarihimizin öne çıkan bestecilerinden Ahmed Adnan Saygun'un bestelediği bir eser izledi: "Sonatin Op.15". Bu eser, "Allegro", "Adagio, con moto", "Horon (Prestissimo)" başlıklarını taşıyordu. Daha sonra gece Franz Liszt ile devam etti. Gülsin Onay, bestecinin, "Grande Marche du Sultan Abdul Médjid-Khan" adlı yapıtıyla izleyici karşısındaydı. Ünlü piyanist programını ve 2019'un festivalini Frédéric Chopin ile bitirdi. "Polonaise in A flat major, op.53" adlı eserle izleyici karşısına çıkan Gülsin Onay, sahneden alkışlarla ayrıldı. Ancak izleyici, Onay'ı tekrar sahneye davet etti. Bunun üzerine bis yapan sanatçı, sahnede ilk olarak Frédéric Chopin ve ardından Ahmed Adnan Saygun'un birer eserini daha seslendirdi.

Konserden sonra imza etkinliği

Konserden sonra Piyanist Gülsin Onay, klasik müzikseverler için CD'lerini imzalayıp, hayranlarıyla sohbet etti. Festivalin kapanış konserinin destekçiliğini üstlenen Kocaeli Barosundan Avukat ve Sanatçı Ali Can Polat ise Babek Yayınlarından bu yıl piyasaya çıkan "Her Telden Şairane Şiirsellikler" başlıklı kitabını imzaladı. İmza etkinliğine Polat'ın sanatçı dostları ve meslektaşları da katıldı.

16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali sponsor ve destekçiler

Kurumsal Sponsorlar; TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi. Kumda Tema Sponsorları; Sistem A.Ş ve Gruptrans. Açılış Konseri Etkinlik Sponsoru, Liba Laboratuarları. Etkinlik Sponsorları; Koçtaş, Aris Life-Canderel, Jasmin Art Production. Festivalin bu yıl İşbirliği içersinde olduğu kurumlar ise Aktur A.Ş, Art Israel ve Culture Ireland'dan oluşuyor. Ayrıca Türk Hava Yolları, Resmi Ulaşım Sponsoru olurken, Julius Meinl ve Hancı İnşaat ise Servis Sponsoru olarak yer alıyorlar. Festivalin medya sponsorları ise Digiboard, Radyo Halikarnas ve Radyo EKO.

Kaynak: Bültenler