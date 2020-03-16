Gümüşhanespor maçında tribünde arbede
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Gümüşhanespor maçında tribünde arbede

Gümüşhane'de dün oynanan Gümüşhanespor-İnegölspor müsabakasının ardından şeref tribününde yaşanan arbede anı kameralara yansıdı.

16.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:01
Gümüşhanespor maçında tribünde arbede

Gümüşhane'de dün oynanan Gümüşhanespor-İnegölspor müsabakasının ardından şeref tribününde yaşanan arbede anı kameralara yansıdı. Taraftar grubu da açıklama yayınlayarak olayı kınadı.

TFF 2. Lig, Beyaz Grup'ta mücadele eden hem yönetimsel anlamda hem maddi anlamda zor günler geçiren Gümüşhanespor, küme düşmemek için mücadele ediyor.

Dün sahasında oynadığı ve 0-0 berabere kaldığı İnegölspor müsabakasının son düdüğünün çalmasının ardından kulüp yöneticisi ve ArzularKabaköy Belediye Başkanı Çetin Rıza Tanış hakeme kararları nedeniyle tribünden bağırınca bölgede bulunan bir emniyet görevlisi tarafından müdahale edildi.

Bir anda arbedeye dönüşen olay alanda bulunanlar tarafından cep telefonuyla kayıt altına alınırken, Kafadarlar Taraftarlar grubu yaşanan olayı "İlgili ve yetkin makamları göreve davet ediyor, böyle bir tatsız olayın bir daha yaşanmamasını istiyoruz" diyerek kınadı.

Olay anlarının görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşan taraftar grubu, yaptığı açıklamada "Bugün yaşanan olayda görevini layıkıyla gerçekleştiren değerli emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. Maç öncesi ve maç sonrası verdikleri emeğin farkındayız. Vatan millet sevgilisiyle yoğrulmuş olan Gümüşhane, Gümüşhanespor taraftarlarımız her zaman yanlarındadır. Bundan sonra da olmaya devam edecektir. Lakin maç sonrasında yaşanan tatsız olay bizleri derinden üzmüştür. Kritik haftalara girdiğimiz bu günlerde taşkınlıkların, gerginliklerin yaşanmaması için kulübümüzün malzemecisinden en üstteki yöneticisine kadar yoğun uğraş vermektedir. Bu zor günlerimizi anlamadan bizleri suçlu gözlüğüyle takip edenler elbet olacaktır. Bizler bunun farkındayız! Bugün de üzülerek gördük ki giydiği şerefli üniformayı unutan bazı kişilerin, başkan vekilimiz Çetin Rıza Tanış'a yönelik çirkin hareketleri ve sözlü saldırıları sabrımızı zorlamaktadır. Bir şehrin seçilmiş belediye başkanına 'alın bunu' diyerek, iterek sözlü saldırılarda bulunmak kabullenemeyeceğimiz bir durumdur. Dolayısıyla ilgili ve yetkin makamları göreve davet ediyor, böyle bir tatsız olayın bir daha yaşanmamasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

(Recep Ergin/İHA)

Gümüşhanespor maçında tribünde arbede

Kaynak: İHA

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Gümüşhanespor maçında tribünde arbede

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