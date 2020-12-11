Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Olgun'u silahla yaralayan zanlılar tutuklandı
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Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Olgun'u silahla yaralayan zanlılar tutuklandı

11.12.2020 00:13 | Son Güncelleme: 11.12.2020 00:16
Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Olgun'u silahla yaralayan zanlılar tutuklandı

Misli.com 2. Lig ekiplerinden Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Vahit Olgun'a silahlı saldırı olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Misli.com 2. Lig ekiplerinden Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Vahit Olgun'a silahlı saldırı olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Olgun'u dün akşam saatlerinde kulüp tesislerinde silahla yaraladıktan sonra kaçan ve daha sonra jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan İsmail K. ve Murat E, işlemlerinin ardından Gümüşhane Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorgulamasının ardından Gümüşhane Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan zanlılardan İsmail K, "kasten adam öldürmeye teşebbüs", Murat E. ise "kasten adam öldürmeye teşebbüs suçuna yardım etme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Olgun'u başından, karnından ve bacağından yaralayan İsmail K.'nin, 2006 yılında Gümüşhane'de bir kafede çıkan tartışmada iki kişiyi vurarak öldürdüğü ve kasten adam öldürmek suçundan hükümlü olan zanlının, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında cezaevinden özel şartla salıverildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 00:21:15. #1.15#
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