Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek AA'nın kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutladı
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Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek AA'nın kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutladı

Anadolu Ajansı / Veysel Kara - Haberler | Güncel
Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek AA'nın kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutladı

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Taşbilek, mesajında, AA'nın İstiklal mücadelesinin güçlü sesi olarak 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulduğunu anımsattı.

AA'nın Türkiye'nin ve Türk basınının gelişmesine büyük katkı sunduğunun altını çizen Taşbilek, ajansın ulusal ve uluslararası seviyede güvenilir yayıncılık anlayışı ve misyonuyla ülkenin müstesna kuruluşlarından birisi olduğunu vurguladı.

Taşbilek, AA'nın tarafsız habercilik yaptığına dikkati çekerek, "Geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin dünyadaki sesi olan Anadolu Ajansının 101'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında görev yapan bütün personelini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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