Gümüşhane Üniversitesi kentteki 3 sanayi kuruluşuyla işbirliği protokolü imzaladı
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Gümüşhane Üniversitesi kentteki 3 sanayi kuruluşuyla işbirliği protokolü imzaladı

Gümüşhane Üniversitesi kentteki 3 sanayi kuruluşuyla işbirliği protokolü imzaladı
Anadolu Ajansı / Veysel Kara - Haberler | Güncel

Gümüşhane Üniversitesince kentte faaliyet gösteren 2 madencilik ve 1 çimento sanayi firmasıyla çeşitli alanlarda işbirliği protokolü imzalandı.

Gümüşhane Üniversitesince kentte faaliyet gösteren 2 madencilik ve 1 çimento sanayi firmasıyla çeşitli alanlarda işbirliği protokolü imzalandı.

Gümüşhane Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, şehirde faaliyet gösteren Yıldız Bakır Madencilik Sanayi AŞ, Aşkale Çimento Sanayi TAŞ ve Gümüştaş Madencilik ve Tic AŞ arasında kurumsal işbirliğini kapsayan bir protokol imzalandığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, imzalanan protokol gereğince firmalar tarafından üniversitenin Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümü ve Madencilik Teknolojisi Programını kazanan öğrencilerden ilk 3'e girenlere öncelikle burs veya ödül verilmesinin hedeflendiği bilgisini paylaştı.

Protokol kapsamında, öğrencilerin zorunlu stajlarının desteklenmesi, programlardan başarıyla mezun olan öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdam olanaklarında da gerekli kolaylığın sağlanmasını amaçladıklarını ifade eden Zeybek, şunları kaydetti:

"Buna karşılık olarak da üniversitemiz tarafından firmalarımızın ihtiyaç duyabileceği hizmet içi eğitim, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi veya eğitim, öğretim desteği sağlanması konularında uygun görülen şartlar ve imkanlar ölçüsünde destek verilecektir. Hem paydaş olarak hem de bu çocuklarımızın öncelikle uygulamalarda yakın çevredeki kurumlarımızın gözetiminde ve vizyonerliğinde uygulama derslerini yapabilmelerini amaçlıyoruz. Öğrencilerimizin daha nitelikli ve sektör tecrübesine yatkın olarak mezun olmaları adına her türlü çalışmanın altını doldurmaya devam ediyoruz."

Gümüşhane Üniversitesi kentteki 3 sanayi kuruluşuyla işbirliği protokolü imzaladı
Gümüşhane Üniversitesi kentteki 3 sanayi kuruluşuyla işbirliği protokolü imzaladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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