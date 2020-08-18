GÜMÜŞHANE ŞEKER HASTALARI ARTIK PESTİL VE KÖME YİYEBİLECEK
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GÜMÜŞHANE ŞEKER HASTALARI ARTIK PESTİL VE KÖME YİYEBİLECEK

GÜMÜŞHANE'de bir pestil firması, şeker hastalarının da pestil ve köme yiyebilmesi için kolları sıvadı.

18.08.2020 08:58 | Son Güncelleme: 18.08.2020 09:07

GÜMÜŞHANE'de bir pestil firması, şeker hastalarının da pestil ve köme yiyebilmesi için kolları sıvadı. Kırmızı ve mor meyve-sebzelerden yapılan pestil ve köme için deneme çalışması yapan firma, seri üretime geçmeye hazırlanıyor.

İstanbul Üniversitesi, Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi'nin 12 yıllık araştırmaları sonucu Prof. Dr. İhsan Kara ve ekibi tarafından kırmızı ve mor meyve-sebzelerden elde edilen, insan sağlığına faydalı 'Mor meyveler' isimli ürün geliştirildi. Gümüşhane'de faaliyet gösteren Büyükbayraktar Gıda da, toz halindeki bu ürünü alarak yörenin vazgeçilmez lezzeti pestil ile buluşturdu. Kiraz, mürdüm eriği, yaban mersini, böğürtlen, kırmızı pancar ve kırmızılahana gibi sebzelerin toz haline getirilerek elde edilen 'Mor Meyveler' adlı üründen pestil ve köme yapmak için kolları sıvayan firma, başta şeker hastaları olmak üzere birçok kronik hastalığı olan kişilerin de pestil ve köme yemesini amaçlıyor. Şeker hastalarına özel üretilecek pestil ve köme için deneme çalışması yapan firma, seri üretime geçmeye hazırlanıyor.

'YENİ BİR ÜRÜN ÜRETMEK İÇİN KOLLARI SIVADIK'

Henüz seri üretime geçmediklerini ifade eden Büyükbayraktar Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir, 'Yeni bir ürün üretmek için kolları sıvadık. Doğadaki mor meyveler, toplanarak toz halinde getirildi, biz de bu ürünü pestilimizle buluşturduk. Başta şeker hastaları olmak üzere birçok kronik hastalığa faydalı bir üründür. Ürünümüzün ilk denemelerinden olumlu sonuç aldık ve çok da beğenildi. Pestil ve köme tanınan bir ürün, bu iki ürünü karıştırarak daha çok kişiye ulaştırmak istiyoruz. İnşallah yakında seri üretime geçeceğiz. Şu an ürünü yaşlandırmaya bıraktık, raf ömrü ne kadar, küflenme veya bozulma var mı' Bunların testini yapıyoruz. Laboratuarlarda inceledikten sonra seri üretime geçeceğiz" dedi.

'VÜCUDUMUZDAKİ SERBEST RADİKALLERLE SAVAŞIR'

Mor meyvelerin sağlık için faydalı mikro bileşenlerden ve antosiyaninden oluştuğunu ifade eden Diyetisyen Kübra Bilgin ise, 'Antosiyanin; kırmızı, mor ve mavi renkli bitkilere renk veren pigmenttir ve vücudumuzdaki serbest radikallerle savaşır. Laboratuarda hayvan çalışmaları üzerinde kanser hücrelerinin büyümesini engellediği görülmüştür ancak insanlar üzerinde klinik deney yapılmamıştır. Yapılan araştırmaların birçoğu ise antosiyaninlerin kanseri iyileştirmesinden çok engellemesi üzerine odaklanmıştır. Prof. Dr. İhsan Kara ve ekibi tarafından geliştirilen MorMiks isimli ürünün temel amacı sıklıkla tüketilen gıdaların zenginleştirilmesini sağlayarak, toplumda görülen kronik hastalıkların etkilerini azaltmaktır" diye konuştu.

'DİYABET HASTALARININ ARTIK PESTİL VE KÖME YEMESİ HAYAL DEĞİL'

Diyetisyen Kübra Bilgin, 'Antosiyanin, diğer besin öğeleri gibi vücudumuzda depolanamaz ve enerji olarak kullanılamaz. Mormiks'le geliştirilen ürünler antosiyoninlerin etkilerinden dolayı düşük glisemik indekse sahiptir. Gümüşhane'de bu üründen pestil ve köme yapılması için çalışmalar başladı. Diyabet hastalarının da artık pestil ve köme yemesi hayal değildir. Antosiyaninler, antidiyabetik etkileri sayesinde sindirim sistemimizde yer alan ve kan şekerimizin yükselmesinden birinci derece sorumlu olan alfa-amilaz enzimini baskılayarak tüketilen sindirilmemiş şekerin kana daha yavaş karışmasını sağlar" şeklinde konuştu.

GÜMÜŞHANE ŞEKER HASTALARI ARTIK PESTİL VE KÖME YİYEBİLECEK

Kaynak: DHA

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