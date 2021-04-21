Gümüşhane İftar ve Sahur vakti! 22-23 Nisan (Perşembe-Cuma) Gümüşhane iftar ve sahur ne zaman, saat kaçta? 2021 Gümüşhane imsakiye!

Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar ve sahur saatleri araştırılmaya başlandı. Peki, Gümüşhane imsakiye saatleri ne zaman? Gümüşhane iftar ve sahur saatleri! Gümüşhane'de akşam ezanı kaçta okunacak? Sabah namazı kaçta okunacak? 22 - 23 Nisan Gümüşhane iftar ve sahur saat kaçta olacak? Gümüşhane ilçeleri iftar-sahur-imsakiye süreleri haberimizde...

Gümüşhane iftar ve sahur vakitleri ne zaman? Gümüşhane'de iftar ne zaman açılacak? Gümüşhane sahur ne zaman yapılıyor? Gümüşhane'de sabah ezanı ne zaman okunuyor? Gümüşhane Diyanet imsakiye saatleri ve detayları haberimizde...

GÜMÜŞHANE 22-23 NİSAN İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ

Gümüşhane'de 22 Nisan Perşembe günü iftar saati 19:15 olarak açıklandı. 23 Nisan Cuma Sahur vakti saati ise 03:51 olarak açıklandı.

10 Ramazan 1442 22 Nisan 2021 Perşembe 03:53 05:27 12:26 16:12 19:15 20:42

11 Ramazan 1442 23 Nisan 2021 Cuma 03:51 05:25 12:25 16:12 19:16 20:43

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İFTAR DUASI NEDİR?

Peygamber Efendimiz, iftar edeceği zaman özel yiyecekler aramaz, yemek ayrımı yapmaz, sofrada ne bulursa onunla iftar ederdi.

Onun iftar sofrası, lüks ve israftan uzak, son derece sade idi. Medine"de Efendimizin yanında büyüyen Enes b. Mâlik (ra), Resûlullah"ın iftarını şöyle anlatmıştır: "Resûlullah (sav) akşam namazını kılmadan önce birkaç taze hurma ile, eğer yoksa kuru hurma ile iftar ederdi, o da yoksa birkaç yudum suyla orucunu açardı."

Peygamberimiz, Allah rızasını kazanmak için oruç tutar, O"nun rızkıyla iftar eder, iftar ederken de ellerini açarak şöyle dua ederdi:

"Allâhümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü. (Allah"ım! Senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açtım.)"

Allah Resûlü, "Her oruçlunun iftarını açtığında reddedilmeyen bir duası vardır." diyerek müminlere bu sevinç ve bağışlanma vaktinde dua etmelerini öğütlemiştir. Bu hadisi Peygamberimizden nakleden sahâbî Abdullah b. Amr"ın (ra) iftar vaktinde,"Allah"ım! Senden herşeyi kuşatan rahmetin ile beni bağışlamanı dilerim." diyerek dua ettiği bilinmektedir.31

2021 RAMAZAN TAKVİMİ

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kovid-19'un gölgesinde ihya edilecek on bir ayın sultanı, maddi ve manevi hastalıklara şifa ayı ramazanın ilk teravih namazı 12 Nisan Pazartesi günü kılınacak, 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapıldı.

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 8 Mayıs'ta idrak edilecek.

Din İşleri Yüksek Kurulunca, 2021 yılı ramazan ayının başlangıcından 2022'nin ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 lira olarak belirlendiği açıklandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının 2021 yılı ramazan etkinlikleri "Şifa Ayı Ramazan" ana temasıyla yapılacak.